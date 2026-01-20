Le nom Ruelle du Court-Métrage (Saguenay-Lac-Saint-Jean) est en lice pour devenir le Toponyme coup de foudre du public 2026!

QUÉBEC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Les Toponymes coups de cœur sont de retour! La Commission de toponymie invite les Québécoises et les Québécois à voter, d'ici au 3 février, pour le nom de lieu qui les charme le plus parmi les 12 Toponymes coups de cœur 2026. Cette année, le nom Ruelle du Court-Métrage, qui désigne un lieu au Saguenay-Lac-Saint-Jean, fait partie des finalistes.

Toponymes coups de cœur 2026 (Groupe CNW/Commission de toponymie)

La ruelle du Court-Métrage est située dans l'arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay. Son nom fait référence au caractère culturel du quartier où la voie de communication se trouve. Adjacente à un centre d'art, la ruelle est aussi à quelques pas des bureaux du Festival Regard, l'un des principaux festivals de courts métrages en Amérique du Nord.

Pour voter, il suffit de remplir le formulaire en ligne accessible sur le site Web de la Commission de toponymie. Le Toponyme coup de foudre du public sera dévoilé quelques jours avant la Saint-Valentin, en même temps que celui de la Commission.

