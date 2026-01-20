Les Toponymes coups de cœur sont de retour : votez pour votre favori!

QUÉBEC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Pour une septième année, la Commission de toponymie invite les Québécoises et les Québécois à choisir le nom de lieu qui les charme le plus parmi une liste de 12 Toponymes coups de cœur. La population a jusqu'au 3 février prochain pour voter. Lequel sera élu coup de foudre du public parmi ceux-ci?

Toponymes coups de cœur 2026 (Groupe CNW/Commission de toponymie)

Les 12 Toponymes coups de cœur 2026 ont été retenus par la Commission parmi les quelque 1 400 noms de lieux officialisés l'année dernière. Ils se distinguent par leur originalité, leur relation pertinente avec le lieu désigné ou leur capacité à inspirer des idées, à susciter des interrogations, à évoquer des images fortes ou à mettre en valeur le patrimoine culturel.

Pour voter, il suffit de remplir le formulaire en ligne accessible sur le site Web de la Commission. Le coup de foudre du public sera dévoilé quelques jours avant la Saint-Valentin, en même temps que celui de la Commission.

Faits saillants

Celles et ceux qui voteront pour leur toponyme favori courront la chance de remporter deux ouvrages, soit Parlers et paysages du Québec et La France et le Québec : des noms de lieux en partage .

et . Une carte interactive présente l'ensemble des Toponymes coups de cœur sélectionnés depuis 2013, année où cette distinction a été décernée pour la première fois.

Créée en 1912, la Commission de toponymie du Québec vise à enrichir la toponymie québécoise par l'officialisation de noms de lieux appropriés, significatifs et évocateurs, témoins de l'histoire, de la société et de la culture du Québec. Elle procède à l'inventaire et à la conservation des noms de lieux. Elle les officialise, les diffuse et donne son avis au gouvernement sur toute question touchant la toponymie.

Liens connexes

SOURCE Commission de toponymie

Source : Relations avec les médias, Commission de toponymie, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]