Le nom Place du Pain-et-des-Roses (Montréal) est en lice pour devenir le Toponyme coup de foudre du public 2026!

QUÉBEC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Les Toponymes coups de cœur sont de retour! La Commission de toponymie invite les Québécoises et les Québécois à voter, d'ici au 3 février, pour le nom de lieu qui les charme le plus parmi les 12 Toponymes coups de cœur 2026. Cette année, le nom Place du Pain-et-des-Roses, qui désigne un lieu à Montréal, fait partie des finalistes.

Toponymes coups de cœur 2026 (Groupe CNW/Commission de toponymie)

La place du Pain-et-des-Roses est située entre la rue Atateken et la rue Wolfe, près de la rue Ontario Est, dans l'arrondissement de Ville-Marie. Son nom fait référence à une marche organisée en 1995 par la Fédération des femmes du Québec. À cette occasion, plus de 800 femmes ont marché pendant 10 jours, du 26 mai au 4 juin, afin d'attirer l'attention, dans un contexte de récession économique, sur la pauvreté affligeant notamment les femmes.

Le nom de la marche rappelle lui-même un autre événement historique, soit la grève du pain et des roses (Bread and Roses strike), menée en 1912 par plus de 20 000 ouvrières de l'industrie du textile au Massachusetts, aux États-Unis.

Pour voter, il suffit de remplir le formulaire en ligne accessible sur le site Web de la Commission de toponymie. Le Toponyme coup de foudre du public sera dévoilé quelques jours avant la Saint-Valentin, en même temps que celui de la Commission.

