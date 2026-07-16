GAC fournit des véhicules de service officiels pour la couverture de la Coupe du Monde par l'agence de presse Xinhua au Mexique

MEXICO, 16 juillet 2026 /CNW/ - Alors que se déroule l'un des tournois de football les plus importants au monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, des centaines de millions de supporters ne ratent rien de l'action. Au Mexique, le football est partout, des rues animées de Mexico à la vieille ville de Toluca, en passant par les terrains d'entraînement des académies de jeunes, où la passion et les rêves naissent. Pour répondre aux demandes rapides et intenses de couverture médiatique de première ligne, GAC a fourni l'AION UT et le GS7 à l'agence de presse Xinhua, principale agence de presse nationale en Chine, en tant que véhicules de service officiels pour son équipe de reportage de première ligne, offrant une mobilité fiable, spacieuse et silencieuse tout au long du tournoi.

Pour les journalistes de Xinhua, une grande partie du travail se fait sur la route. Assurant la navette entre les stades, les centres de médias et les hôtels des équipes, les AION UT et GS7 ne se limitent pas au transport, ils fonctionnent comme des salles de presse mobiles. Dans l'environnement calme et stable de chaque déplacement, les reporters peuvent organiser des séquences vidéo, se préparer pour les entrevues et arriver à chaque mission en étant parfaitement prêts. L'habitacle compact mais spacieux de l'AION UT peut facilement accueillir la caméra et l'équipement de diffusion en direct, tandis que l'intérieur silencieux et confortable du GS7 permet de relever en toute simplicité les défis des reportages les plus exigeants.

GAC a construit une gamme solide et diversifiée de dix modèles au Mexique, qui a gagné en popularité auprès des consommateurs locaux. Selon les données de vente de JATO pour la période de janvier à mai de cette année, les modèles AION ES et AION UT de GAC se sont tous deux classés parmi les dix VEB les plus vendus au Mexique, l'AION UT se classant au troisième rang dans la catégorie des véhicules entièrement électriques du segment B et l'AION ES au deuxième rang dans le segment C.

Le Mexique demeure un marché stratégique pour l'expansion mondiale de GAC. GAC a déjà établi un partenariat stratégique avec le club de football mexicain Toluca FC, établissant une matrice de marketing sportif couvrant l'Amérique latine reliée à la présence mondiale de GAC. À l'avenir, GAC passera de partenariats ponctuels à une stratégie d'écosystème sportif entièrement intégrée pour renforcer encore son influence de marque à l'échelle mondiale.

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SOURCE GAC

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