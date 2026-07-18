GAC célèbre la sortie de son 30 millionième véhicule des chaînes de production, un jalon historique partagé avec ses utilisateurs du monde entier

GUANGZHOU, Chine, 18 juillet 2026 /CNW/ -- La confiance de 30 millions de personnes, portée par la qualité. Le 16 juillet, le Groupe GAC a célébré ses 30 millions de clients lors d'un événement de reconnaissance organisé à son usine de fabrication. L'événement a réuni des dirigeants de la province du Guangdong, de la municipalité de Guangzhou et du district de Panyu : Fu Bingfeng, vice-président exécutif et secrétaire général de l'Association chinoise des constructeurs automobiles ; Feng Xingya, PDG du Groupe GAC ; Xia Xianqing, président du Groupe GAC ; ainsi que d'autres membres de l'équipe de direction, des partenaires de l'industrie, des fournisseurs, des concessionnaires, des représentants des clients nationaux et étrangers, des représentants des employés et des représentants des médias.

Au cours de la cérémonie, les bases de fabrication à l'étranger de GAC ont été reliées par vidéo en direct. Son usine thaïlandaise a célébré la sortie de son 10 000e véhicule, un nouveau modèle a quitté la chaîne de production à l'usine indonésienne, et l'usine autrichienne de Graz a officiellement commencé la production de masse de l'AION UT. Le point culminant est survenu lorsque l'hybride rechargeable GAC M8 à conduite à droite - vendu à l'étranger sous le nom de GN8 - est entré en scène comme le 30 millionième véhicule. Feng Xingya a remis les clés au client thaïlandais Tony Jaa, vedette de films d'action de renommée internationale et véritable célébrité en Thaïlande. Ce moment symbolise bien plus qu'un simple chiffre : il témoigne de la confiance mutuelle et du parcours partagé entre GAC et ses utilisateurs du monde entier.

La 30 millionième livraison marque une étape importante du parcours de 29 ans de GAC. Derrière ce chiffre se cache la confiance de dizaines de millions de clients, l'engagement de GAC envers la qualité et la sécurité, ses efforts en faveur de l'électrification et de la technologie intelligente, ainsi que le reflet du passage de l'industrie automobile chinoise d'une logique de volume à une logique de valeur.

GAC est depuis longtemps un pionnier de la stratégie de mondialisation de l'industrie automobile chinoise, avec une expansion à l'international amorcée dès 2013. Au cours du seul premier semestre 2026, GAC a exporté plus de 120 000 véhicules, soit une hausse de 132 % par rapport à l'année précédente. À ce jour, l'empreinte mondiale de GAC s'étend sur 110 pays et régions sur cinq continents, avec un réseau de plus de 746 points de vente et de service, 7 usines de fabrication à l'étranger et 9 entrepôts de pièces détachées. Les exportations cumulées ont dépassé les 540 000 unités, et l'influence mondiale de la marque GAC continue d'augmenter.

Pour exprimer sa gratitude à 30 millions de clients dans le monde, GAC a officiellement lancé la campagne « 30 Millionth Vehicle Roll • Renewed Gratitude Season », avec des offres préférentielles déployées dans toutes les régions du monde.

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SOURCE GAC

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