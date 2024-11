OTTAWA, ON, le 19 nov. 2024 /CNW/ - C'est avec fierté que le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) annonce que Tolga Yalkin, surintendant auxiliaire du Secteur des mesures de réglementation prendra les rênes de la British Columbia Financial Services Authority (BCFSA) en qualité de chef de la direction et dirigeant principal de la réglementation.

Dans son rôle au BSIF, M. Yalkin s'est affairé à établir des attentes et des consignes qui contribuent à maintenir la force et la résilience des banques et des sociétés d'assurance au Canada.

Depuis son arrivée au BSIF en 2022, il a dirigé l'élaboration de bon nombre de lignes directrices portant sur d'importants dossiers comme, entre autres, la cybersécurité, les crypto-actifs, la culture, la résilience opérationnelle, les règles en matière de prêts hypothécaires et les risques climatiques.

La capacité de réflexion prospective de M. Yalkin lui a permis de mener de front de grands projets, dont la toute première ligne directrice du BSIF sur l'intégrité et la sécurité ainsi que l'examen des politiques de l'organisme, qui permettra de veiller à ce que la réglementation demeure efficace et de réduire le fardeau réglementaire pour les acteurs du secteur. Il a aussi instauré un projet-pilote de publication trimestrielle pour que les secteurs réglementés puissent mieux anticiper les annonces du BSIF.

Tout au long de son passage au BSIF, M. Yalkin a démontré une vision claire et a apporté des solutions pratiques permettant de trouver un juste équilibre entre suivi rigoureux et collaboration avec les acteurs du secteur pour faire en sorte que les consignes soient à la fois efficaces et pertinentes au vu des défis émergents.

La dernière journée de M. Yalkin au BSIF sera le 3 janvier 2025. Angie Radiskovic, surintendante auxiliaire du Secteur de la stratégie, du risque et de la gouvernance, assumera temporairement la responsabilité du Secteur des mesures de réglementation à compter du 6 janvier 2025, en plus de son rôle actuel.

Citation

« Les réalisations de Tolga au BSIF sont nombreuses. Il a entre autres fait avancer considérablement notre réglementation en veillant à ce que nos consignes soient modernes et pertinentes. Nous sommes fiers qu'il puisse mettre à profit les connaissances qu'il a acquises au BSIF dans ce nouveau grand rôle. Au nom du BSIF, je tiens à le remercier pour son travail et je lui souhaite bon succès dans ses nouvelles fonctions. »

- Peter Routledge, surintendant des institutions financières

Liens connexes

SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

Pour nous joindre : BSIF - Relations avec les médias, Courriel : [email protected], Téléphone : 343-550-9373