TOLÉRANCE ZÉRO : IMPERIAL TOBACCO CANADA S'ATTAQUE AU VAPOTAGE CHEZ LES JEUNES GRÂCE À LA BIOMÉTRIE

MONTRÉAL, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Imperial Tobacco Canada (ITCAN) s'attaque à l'accès des jeunes aux produits de vapotage en adoptant une approche biométrique (laissez-passer VUSE), qui garantit que seuls les adultes ont accès aux produits de vapotage dans ses magasins VUSE.

« Quand nous affirmons que nous nous engageons à prévenir le vapotage chez les jeunes, nous le pensons sincèrement. L'une des causes profondes du problème est que les jeunes peuvent malheureusement avoir accès aux produits de vapotage. Nous avons fait un premier pas important en veillant à mieux contrôler l'accès à nos propres magasins. Les investissements dans les nouvelles technologies nous permettent de le faire de manière simple et fiable, a déclaré Frank Silva, président et chef de la direction d'ITCAN. Le laissez-passer VUSE est un bon exemple de ce que l'on peut faire avec un esprit d'innovation. Nous montrons l'exemple à suivre. »

Le laissez-passer VUSE permet aux clients adultes de s'inscrire par le biais d'un processus de vérification de l'âge à effectuer une seule fois. Leurs renseignements personnels sont protégés à l'aide d'une vérification biométrique par balayage de la paume de la main. Une fois inscrit, un balayage de la paume sur le capteur permet d'accéder à un magasin VUSE. Le laissez-passer VUSE élimine ainsi la possibilité d'utiliser de fausses cartes d'identité ou de partager des cartes d'identité. Dans les cas où les clients ont choisi de ne pas s'inscrire, le commis continue de vérifier l'âge manuellement.

Grâce à son approche innovante de l'utilisation des nouvelles technologies dans le commerce de détail, ITCAN vient de recevoir le prix ICX Elevate.

« Il y a un manque de leadership en ce qui concerne l'accès des jeunes aux produits de vapotage, a poursuivi M. Silva. Les gouvernements disposent de tous les outils nécessaires pour empêcher les détaillants de vendre aux mineurs. Ils ne sont simplement pas appliqués. Nous nous sommes engagés à résoudre ce problème. Les gouvernements doivent s'associer et s'engager avec des entreprises comme la nôtre pour trouver de vraies solutions qui auront un impact réel. »

Pour réduire l'incidence du vapotage chez les jeunes, les gouvernements doivent renforcer l'application de la loi, appliquer des sanctions plus sévères pour la vente aux mineurs et mettre en place des programmes éducatifs, tout en reconnaissant l'importance du vapotage dans la réduction des risques liés au tabac.

Le succès de ce programme pilote à Toronto a conduit ITCAN à déployer le laissez-passer VUSE dans tous ses magasins VUSE au Canada. Ce programme permettra de réduire l'accès des jeunes aux produits de vapotage et offrira une meilleure expérience à ses clients adultes consommateurs de nicotine, dont beaucoup choisissent des solutions de rechange moins nocives que l'usage de tabac.

« Il s'agit d'une autre façon d'investir dans la recherche de solutions qui réduisent les risques de nos produits. Nous pensons qu'en collaborant - l'industrie, le gouvernement, les milieux de la santé et toutes les parties prenantes - nous pouvons trouver une solution efficace qui protège les jeunes et qui permet aux adultes d'accéder à un large éventail d'alternatives moins nocives que l'usage de tabac », a déclaré M. Silva.

L'engagement d'ITCAN à freiner le vapotage chez les jeunes s'étend aux points de vente au détail traditionnels et aux magasins de vapotage où l'entreprise a mis en place des programmes afin d'aider les détaillants et leur personnel à comprendre l'importance de la vérification d'âge, de leur fournir des outils pour y parvenir et de vérifier la conformité.

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est un chef de file des produits de tabac et de vapotage au Canada, et membre du groupe producteur de tabac le plus dominant à l'échelle internationale : BAT. BAT est une société internationale de biens de consommation multicatégories qui exerce ses activités dans plus de 180 marchés. Notre vision consiste à bâtir Un Avenir MeilleurMC en atténuant les répercussions de nos activités sur la santé grâce à un plus grand choix de produits agréables et présentant moins de risques pour nos consommateurs.

Nos assises solides, ainsi que nos aptitudes à l'innovation de pointe, nous permettent de créer des produits plus durables pour nos consommateurs adultes, et d'assurer des activités plus durables à nos collègues, nos actionnaires et nos communautés.

À propos des ICX Association Elevate Awards

Les ICX Association Elevate Awards sont un programme annuel qui reconnaît et qui récompense les organisations qui ont su tirer parti de la technologie pour améliorer les expériences client. Le programme de prix vise à inspirer et à éduquer les entreprises sur la façon dont la technologie peut être utilisée afin de créer des expériences client exceptionnelles et de reconnaître celles qui ouvrent la voie dans ce domaine.

SOURCE Imperial Tobacco Canada (Français)

Renseignements: Pour plus d'informations ou pour une demande d'entrevue, veuillez contacter : Laurence Sauvé, Torchia Communications, 514 984-4122, [email protected]