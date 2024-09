NEW YORK, 20 septembre 2024 /CNW/ - À 24 jours de la fin de sa campagne de financement participatif, TOKIT a dépassé son objectif de financement avec près de dizaines de millions d'impressions, et a récemment annoncé le lancement de services logistiques sur le marché canadien.

Le T1 Ultra de TOKIT est maintenant disponible à la livraison aux États-Unis et au Canada

La dernière innovation de TOKIT, le filtre à eau AkuaPure T1 Ultra Ice Countertop (« T1 Ultra »), conçu spécialement pour les consommateurs nord-américains, a connu un succès remarquable sur Kickstarter. Ce produit a non seulement atteint, mais a largement dépassé ses objectifs de financement initiaux, ce qui témoigne de la confiance et de l'intérêt importants des consommateurs.

Le T1 Ultra est certifié par SGS, ce qui garantit que chaque produit répond à des normes élevées de qualité et de sécurité. Le produit est doté d'une technologie de pointe qui réalise une osmose inverse (OR) et une stérilisation à double rayonnement UV pour fournir de l'eau pure et saine sans contaminants courants comme les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) et le plomb. Équipé d'une technologie de pointe, le T1 Ultra peut refroidir instantanément ou chauffer l'eau à 41 degrés Fahrenheit en environ trois secondes. Il faut environ une minute pour remplir un conteneur de 16 onces d'eau chaude ou froide, ce qui offre une commodité exceptionnelle à tous les utilisateurs. Doté d'un écran intelligent pour les alertes en temps réel sur la quantité et la qualité de l'eau, et le remplacement du filtre, le produit invitera les utilisateurs à nettoyer le filtre lorsqu'ils le remplaceront afin d'assurer une qualité d'eau optimale pour la santé.

Herbert Fan, directeur général de TOKIT, a exprimé sa confiance dans le projet de financement participatif et a souligné l'engagement de la marque envers la qualité : « L'appui massif à notre campagne Kickstarter réaffirme notre conviction selon laquelle la gamme AkuaPure est un choix essentiel pour les ménages modernes qui recherchent des solutions fiables de purification de l'eau. »

Au cours de cette campagne, les bailleurs de fonds ont eu l'occasion d'obtenir le T1 Ultra à 399 $ avec un filtre CPC et un filtre à osmose inverse inclus ou d'opter pour un forfait plus complet à 469 $ avec des filtres supplémentaires. Le montant du financement participatif pour cette campagne comprend les frais d'expédition et les taxes, et la livraison sera faite d'ici la fin d'octobre.

« Je suis enthousiaste à l'idée de pouvoir obtenir sur demande de l'eau à température contrôlée, purifiée au moyen du procédé d'osmose inverse », a déclaré un client ayant participé au financement sur Kickstarter.

« Mon chat Sheena, dont j'ai hérité après le décès de mes parents, aime l'eau glacée. Je n'ai pas pu trouver une fontaine d'eau pour les animaux de compagnie qui peut réfrigérer l'eau de la fontaine de sorte que nos bébés à fourrure puissent toujours avoir accès à de l'eau froide. Lorsque je dois remplir le bol d'eau de Sheena, je peux compter sur cette unité de comptoir AkuaPure pour produire de l'eau glacée et filtrée, saine pour mon chat et pour moi-même » a commenté un abonné sur Facebook.

« Plus besoin de sortir acheter de l'eau embouteillée et plus de maux de dos. En moins de 30 minutes, il est possible d'obtenir 20 onces d'eau fraîche à portée de main. Que ce soit pour produire de l'eau chaude pour les recettes ou pour s'offrir une pause hydratante et fraîche, cette machine est devenue indispensable dans notre petite ferme rurale! » a commenté l'un des ambassadeurs de l'expérience TOKIT sur YouTube.

Avant le lancement réussi de cette campagne sur Kickstarter, les produits TOKIT ont constamment obtenu de bons résultats commerciaux, avec des ventes mensuelles dépassant les centaines d'unités par modèle sur Amazon.

Pour l'avenir, TOKIT prévoit d'étendre sa présence mondiale au-delà de l'Amérique du Nord, poursuivant sa mission « Pure Water Expertly Yours ». L'entreprise vise non seulement à fournir de l'eau potable pure, mais aussi à améliorer la qualité de vie, à protéger l'environnement et à promouvoir le développement durable grâce à sa gamme d'appareils de cuisine et de systèmes de purification de l'eau. Pour en savoir plus sur ce produit révolutionnaire, veuillez consulter le site https://www.kickstarter.com/projects/tokitomnicook/akuapure-t1-ultra-ultimate-lce-water-filter-solution?ref=7tj1ek.

À propos de TOKIT

Fondée en 2018, TOKIT se consacre à simplifier et à améliorer l'expérience culinaire des utilisateurs grâce aux technologies intelligentes. Notre mission est d'insuffler de la joie dans la cuisine et de donner aux utilisateurs les moyens d'explorer les arts culinaires avec plaisir. Nous sommes déterminés à bâtir un écosystème international collaboratif de cuisine intelligente qui favorise l'innovation et la créativité dans le domaine des activités culinaires.

PERSONNE-RESSOURCE : Emily Ren, [email protected]