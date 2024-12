SEATTLE, 17 décembre 2024 /CNW/ - La période des Fêtes est un moment de joie, de réflexion et de partage de cadeaux entre proches, amis et collègues. Pour ceux qui accordent la priorité à l'aspect pratique et à un mode de vie sain, TOKIT, une étoile montante dans le domaine des appareils ménagers, offre un catalogue de cadeaux dont vous pouvez facilement vous inspirer. De plus, le magasin Amazon et le site Web officiel de la marque offrent des rabais spéciaux pour Noël, ce qui vous permet de choisir plus facilement le cadeau idéal pour eux.

Omni Cook C2 Chef Robot de TOKIT : Savourez votre festin de Noël

Découvrez une commodité culinaire inégalée avec le Chef Robot. Cette merveille tout-en-un pour la cuisine comprend 21 gadgets traditionnels, des mijoteuses aux mélangeurs, simplifiant la préparation des repas pour une efficacité et une rapidité accrues. Son écran tactile de sept pouces offre une navigation conviviale à travers une pléthore de recettes numériques, assurant des plats impeccables à chaque fois. Grâce à la connectivité Wi-Fi pour les mises à jour de recettes, au contrôle précis de la température (35-180 °C), à un moteur robuste et à des capacités d'autonettoyage, cet appareil redéfinit la cuisson avec une intégration transparente et un entretien sans effort.

Pendant la période bourdonnante des Fêtes, le Chef Robot s'avère indispensable, que vous prépariez un somptueux repas de Noël ou que vous prépariez rapidement des gâteries festives. Sa multifonctionnalité assure des expériences culinaires mémorables et sans stress, ce qui en fait un ajout exceptionnel à toute cuisine.

T1 Ultra Countertop de TOKIT : Détendez-vous avec style avec des bonheurs givrés

L'appareil à la fine pointe de la technologie offre huit réglages précis de température pour une gamme variée d'options pour le chaud et le froid. Grâce à une technologie de pointe, cet appareil ajuste rapidement la température de l'eau à 41 degrés Fahrenheit en seulement trois secondes et remplit un contenant de 16 onces en une minute. Offrant la plus grande sécurité, le T1 Ultra est doté d'un système de stérilisation UV double avec un taux d'efficacité de 99,9 %. De plus, son système de filtration par osmose inverse en plusieurs étapes élimine jusqu'à 99,9 % des contaminants comme les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) et le plomb, fournissant ainsi de l'eau potable pure et salubre.

Les boissons sont essentielles pour les rassemblements de Noël, et la polyvalence du TOKIT Ultra peut également aider à créer une variété de boissons festives chaudes et froides. Qu'il s'agisse de servir un chocolat chaud près du foyer ou de préparer des cocktails des Fêtes frais, le TOKIT Ultra ajoute une touche de commodité et de polyvalence à vos préparatifs pour la fête de Noël. Grâce à sa capacité à répondre à diverses préférences de boissons, cet appareil veille à ce que vos boissons de Noël soient non seulement délicieuses, mais aussi parfaitement adaptées aux goûts de chaque invité.

T1 PRO Countertop de TOKIT : Eau pure, joie pure

Cet appareil intègre une technologie de chauffage instantané, alimentée par un film épais en acier inoxydable de 2 100 W, offrant une eau purifiée sans attente. Infusé de filtres minéralisés riches en strontium, il améliore la qualité et le goût de l'eau, rendant chaque gorgée plus fraîche et plus délicieuse. Le système avancé de filtration par osmose inverse en six étapes élimine efficacement les impuretés, les substances nocives, les bactéries et même les particules de moins de 0,0001 micron, garantissant une hydratation sans contaminants à plus de 99,9 % pour un mode de vie plus sain.

Comme le TOKIT T1 PRO assure la qualité et la sécurité de l'eau, le purificateur d'eau de comptoir garantit la tranquillité d'esprit en tout temps lors d'un rassemblement familial festif, en fournissant de l'eau purifiée et salubre à tous. Arborer l'esprit de la saison tout en restant engagé envers le bien-être, en sachant que l'appareil protège les besoins d'hydratation de votre famille pendant ces moments spéciaux.

U2 PRO Under-Sink de TOKIT : Améliorez votre bien-être

Le nouveau système de filtre à eau TOKIT, où la protection UV et une filtration par osmose inverse en six étapes fonctionnent harmonieusement pour éradiquer jusqu'à 99,99 % des polluants comme les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), le fluorure, le plomb, et plus encore, y compris les éléments radioactifs. Avec un filtre de minéralisation arrière, ce système enrichit l'eau naturellement avec des minéraux essentiels. Sa conception sans réservoir garantit un débit continu d'eau purifiée, éliminant les périodes d'attente et le risque de contamination secondaire. Profitez d'un entretien sans tracas et d'une eau pure et riche en minéraux à la portée de la main, redéfinissant votre expérience d'hydratation à la maison.

La cuisson des aliments est une compétence de base pour tous les ménages pendant la période des Fêtes, et la qualité de l'eau joue un rôle crucial. Que vous confectionniez des biscuits givrés ou des maisons en pain d'épice, l'utilisation d'eau pure assure la précision de la cuisson, en maintenant des normes de pureté élevées pour une fermentation optimale et des desserts délicieux. De plus, l'eau pure élimine efficacement l'accumulation de calcaire, ce qui la rend parfaite pour les appareils de nettoyage comme les lave-vaisselle, les cafetières et les machines à glace. Adoptez l'essence de cuisson de Noël en intégrant de l'eau propre dans vos recettes pour améliorer toute l'expérience culinaire. La qualité de l'eau est vitale pour la santé, ce qui souligne l'importance des systèmes de purification de l'eau. Les appareils de cuisine intelligents permettent de gagner du temps et améliorent l'expérience culinaire. Noël symbolise la joie et la générosité, et TOKIT souhaite à chaque famille un mode de vie sain. Pour en savoir plus, visitez notre site Web ou Amazon : http://www.tokit.com/ et https://www.amazon.com/tokit ; Restez connecté sur Facebook : @ TOKIT Global ; YouTube : @ TOKIT .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2581544/TOKIT_s_Merry_Must_Have_Elevating_Health_and_Joy_this_Christmas.jpg

SOURCE TOKIT

PERSONNE-RESSOURCE : Emily Ren, [email protected]