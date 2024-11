SEATTLE, 19 novembre 2024 /CNW/ - TOKIT, étoile montante de l'électroménager, a le plaisir d'annoncer sa promotion exclusive de fin d'année avec des remises importantes allant jusqu'à 37 %, qui s'étale sur le Vendredi fou et le Cyberlundi, et qui propose aux chasseurs de bonnes affaires des prix imbattables sur la gamme de purificateurs d'eau AkuaPure de TOKIT, équipés d'un système d'osmose inverse (OI) multicouche, afin de rendre l'accès à une eau saine et propre plus facile que jamais. Du 21 novembre au 2 décembre, ces soldes à durée limitée concerneront les purificateurs d'eau AkuaPure T1 Pro, T1 Ultra, et U2 Pro, et permettront aux acheteurs de bénéficier de prix incroyables sur les solutions d'eau propre de TOKIT, leaders sur le marché, qui révolutionnent l'expérience de consommation pour les utilisateurs ayant des besoins diversifiés.

La série de filtres à eau AkuaPure en promotion pour le Vendredi fou et le Cyberlundi (PRNewsfoto/TOKIT)

« Chez TOKIT, notre mission est d'améliorer la vie quotidienne en combinant l'élégance, la fonctionnalité et le bien-être dans chacun de nos produits. Notre série de purificateurs d'eau AkuaPure prolonge notre engagement en faveur de la commodité et de l'innovation, en fournissant une eau potable propre et saine grâce à une technologie de pointe à un prix abordable. Dans le contexte des discussions actuelles sur le fluorure et d'autres additifs, nous donnons aux ménages le choix d'éliminer les impuretés, garantissant ainsi une eau plus pure, plus sûre et plus agréable à boire », a déclaré Herbert Fan, directeur général de TOKIT.

La série AkuaPure, qui fera l'objet d'une promotion, est dotée d'un système complet de filtration OI à plusieurs niveaux qui garantit une eau de la plus haute qualité, sans danger pour la consommation directe. Les modèles T1 Ultra et U2 Pro sont dotés d'une technologie de stérilisation par UV qui permet d'atteindre un taux d'élimination des bactéries impressionnant de 99,9 %. Les produits TOKIT sont certifiés par la Commission fédérale des communications et respectent les normes UL, ce qui garantit leur sécurité.

AkuaPure T1 Pro : Idéal pour de l'eau chaude instantanée à la demande, le T1 Pro est un filtre à eau de table qui utilise une technologie avancée de chauffage rapide pour distribuer de l'eau chaude en seulement trois secondes, ce qui vous permet de préparer rapidement du thé, du café ou des repas instantanés. Ce filtre à eau de table enrichit également l'eau en strontium, ce qui lui confère le goût vif et pur d'une eau de source naturelle enrichie en minéraux. Pour une durée limitée, les consommateurs peuvent bénéficier d'une économie de 25 % sur le T1 Pro, désormais disponible au prix de 299,99 $, contre un prix habituel de 399,99 $.

AkuaPure T1 Ultra : Conçu pour répondre à des préférences de température variées, le T1 Ultra propose huit réglages de température, allant de l'eau réfrigérée à l'eau chaude, tous accessibles grâce à une fonction de chauffage rapide en trois secondes. Son système de refroidissement à compresseur permet également d'obtenir de l'eau glacée rafraîchissante à cinq degrés sur simple pression d'un bouton. Le T1 Ultra sera vendu au prix de 479,99 $, soit une remise exceptionnelle de 20 % par rapport à son prix d'origine.

AkuaPure U2 Pro : L'U2 Pro est un filtre à eau sous évier conçu pour être efficace et de qualité. Il comprend une cartouche minérale post-filtre qui enrichit l'eau de minéraux essentiels pour un goût de qualité supérieure. Associé à une conception sans réservoir qui simplifie l'entretien et élimine la contamination secondaire, l'appareil offre une commodité et une efficacité inégalées pour un fonctionnement sans faille. Pendant cette période de soldes, les clients peuvent se procurer l'U2 Pro en bénéficiant d'une réduction considérable de 37 %, soit 249,99 $ au lieu de 399,99 $.

Objectif : améliorer le bien-être au quotidien

Selon le Food Institute, une étude de J.D. Power a révélé que seulement 41 % des consommateurs considèrent que leur eau est saine. La qualité de l'eau est primordiale dans la création d'un café de qualité. Cependant, la qualité de l'eau varie considérablement d'une région à l'autre, ce qui pose des problèmes aux établissements de café. Le secteur de la restauration est de plus en plus confronté aux préoccupations liées à la qualité de l'eau.

L'engagement de TOKIT va au-delà de la cuisine; il vise à insuffler bien-être et simplicité dans chaque foyer. Grâce à sa nouvelle gamme de purificateurs d'eau AkuaPure, TOKIT propose des solutions qui mettent l'accent sur la santé par le biais d'une filtration de l'eau de qualité, afin d'aider ses clients à atteindre une meilleure qualité de vie.

À l'occasion du Vendredi fou et du Cyberlundi, TOKIT propose également des offres intéressantes, notamment des cadeaux, des garanties prolongées sur certains appareils et la possibilité de participer en tant qu'« agent de l'expérience de purification de l'eau » de TOKIT, ce qui permet aux clients de bénéficier d'offres supplémentaires à l'occasion des fêtes grâce à une expérience d'achat attrayante.

Pour en savoir plus, visitez www.tokit.com ou la boutique Amazon à l'adresse https://www.amazon.com/tokit, et suivez TOKIT sur les médias sociaux officiels (Facebook : @TOKIT Global; YouTube : @TOKIT) pour connaître les actualités.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2561793/AkuaPureWater_Filter_Series.jpg

SOURCE TOKIT

PERSONNE-RESSOURCE : Emily Ren, [email protected]