MONTRÉAL, le 26 mai 2025 /CNW/ - La capacité d'innovation de l'entreprise, la qualité de sa gouvernance et de sa gestion financière, sans compter la force de son engagement, sont les piliers sur lesquels le jury du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada a fondé sa décision d'attribuer la reconnaissance Membre Platine à Toitures Hogue qui vient de se hisser ainsi au sommet des entreprises privées les plus performantes, et ce, parmi des centaines d'entreprises qui convoitent le prestigieux titre par le biais d'un processus de mise en candidature rigoureux. Ce titre est décerné aux entreprises ayant réussi à maintenir ce statut de « Mieux Gérées » pendant au moins sept années consécutives.

Les dirigeants de Toitures Hogue n’ont pas caché leur fierté en recevant cette reconnaissance d’exception; à commencer par (de gauche à droite) Francis Richer, le Vice-président – Service, Steve Grenier, Vice-président, Maxime Huot, Vice-président – Ventes, et, Jocelyn Hogue, le Président et chef de la direction, qui a souligné l’excellence des équipes d’employés. (Groupe CNW/Toitures Hogue)

Lancé en 1993 par la firme Deloitte, ce programme des sociétés les mieux gérées est le plus important du genre au pays. Il reconnaît, incidemment, l'excellence des sociétés ayant leur siège social au Canada et qui affichent un chiffre d'affaires annuel de 50 millions de dollars ou plus.

« Nous sommes d'autant plus fiers que ce titre nous a été attribué à l'issue d'un examen exhaustif effectué par un jury externe composé de commanditaires du programme et de chefs de la direction des sociétés les mieux gérées » a précisé le président, Jocelyn Hogue. Il souligne que la stratégie d'affaires claire de Toitures Hogue, ses solides capacités, son engagement et son rendement financier sont les valeurs véhiculées par l'entreprise et auxquelles tous les employés adhèrent. Cette certification s'ajoute aux certifications ISO de l'entreprise, soit ISO 9001 (qualité), ISO 45001 (santé et sécurité), auxquelles ISO 14001 (environnement), est récemment venue s'ajouter au palmarès de l'entreprise.

Le métier de couvreur fait appel à des connaissances fines en mathématiques et propriétés techniques des matériaux qui, en 2025, font place à de multiples innovations développées au bénéfice des propriétaires immobiliers des milieux tant industriel, que commercial, institutionnel ou des tours résidentielles.

« Nous jouons un rôle primordial dans le maintien d'un patrimoine bâti de qualité et la protection des investissements immobiliers dans la mesure ou une toiture en santé demeure un gage de sécurité et de maintien de l'intégrité des immeubles, » a poursuivi monsieur Hogue, d'où la nécessité d'avoir des pratiques et méthodes innovantes et hautement sécuritaires.

La Semaine nationale des couvreurs au Canada, du 1er au 6 juin prochains, participera, selon lui, à sensibiliser davantage les gens d'affaires et propriétaires d'immeubles de tous types à la pertinence de maintenir des toitures capables de résister aux intempéries et impacts des changements climatiques nombreux qui risquent de se multiplier au fil des ans.

À ce chapitre, monsieur Hogue a conclu en indiquant que les dommages d'une ampleur jamais vue liés aux événements climatiques extrêmes à l'été 2024 ont à eux seuls coûté au Canada, selon les assureurs, plus de 7,5 milliards de dollars.

SOURCE Toitures Hogue

Source : Jocelyn Hogue - Président et chef de la direction; Contact : Alexandre Dumas, 514 898-4636, [email protected]