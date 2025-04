MONTRÉAL, le 25 avril 2025 /CNW/ - C'est dans la foulée de l'obtention, au fil des ans, de la certification ISO 9001 (qualité), et de la certification ISO 45001 (santé et sécurité), que Toitures Hogue, l'une des entreprises les plus importantes du secteur de la toiture dans l'Est du Canada, vient d'obtenir la certification à la norme ISO 14001 (environnement) complétant ainsi un parcours sans faille vers l'excellence. Reconnue internationalement, cette certification relève d'une démarche volontaire accréditée par un organisme extérieur agréé.

Qu’il s’agisse de grands chantiers au centre-ville de Montréal, ou de chantiers de moindre ampleur, et même de plus petits chantiers, Toitures Hogue impose les mêmes règles rigoureuses quant au respect intégral son système de gestion de l’environnement. (Groupe CNW/Toitures Hogue)

C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le président de la firme, Jocelyn Hogue qui a précisé que cette initiative gagnée de haute-lutte s'inscrivait dans cette même démarche d'amélioration continue que poursuit l'entreprise, reflétant du même souffle son perpétuel engagement à intégrer les meilleures pratiques environnementales dans ses opérations.

« Sans prétention, Toitures Hogue fait désormais partie du cercle restreint des entreprises certifiées ISO pour leur système de gestion intégré qualité-sécurité-environnement (ISO 9001, 45001 et 14001) » a dit le président, Jocelyn Hogue, en précisant que cela constituait la preuve de l'engagement de l'entreprise à constamment s'adapter et adopter les meilleures pratiques en matière de qualité, de santé et sécurité, et d'environnement.

ISO 14001 est, à toutes fins utiles, un référentiel structurant qui définit les exigences d'un système de gestion environnementale (SGE). Il repose notamment sur l'engagement de la direction, la mise en place d'une politique environnementale claire, l'analyse des aspects et impacts environnementaux des activités de l'entreprise, le respect de la conformité légale, ainsi que la définition d'objectifs mesurables en lien avec ces enjeux. Il comprend également la préparation aux situations d'urgence, des mécanismes de sensibilisation du personnel, des audits internes et externes, et des processus de communication avec les parties prenantes, le tout dans une logique d'amélioration continue.

La norme s'appuie sur un cycle d'amélioration continue articulé autour de quatre principes : planifier, mettre en œuvre, vérifier et améliorer. Cette démarche permet à l'entreprise d'optimiser constamment son système de gestion environnementale, de démontrer sa conformité aux exigences réglementaires actuelles et anticipées, et de renforcer durablement sa performance environnementale.

Monsieur Hogue a conclu en affirmant qu'être socialement responsable signifie aller au-delà des obligations légales, en investissant activement dans le capital humain, l'environnement et les relations avec les parties prenantes -- une approche qui favorise aussi la compétitivité, la productivité et la rentabilité.

