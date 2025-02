MONTRÉAL, le 22 févr. 2025 /CNW/ - C'est par centaines, à tous les jours, au rythme de 10 appels à l'aide, à toutes les heures, que les propriétaires d'immeubles se ruent chez Toitures Hogue et ailleurs dans l'industrie craignant le pire pour la sécurité des toitures de leurs immeubles qui doivent supporter une charge anormalement élevée, ce mois-ci, en raison des précipitations des 10 derniers jours qui ont laissé pas moins de 72,4 centimètres de neige en seulement 4 jours : une première en 125 ans à Montréal.

Les employés de Toitures Hogue mettent les bouchées doubles afin de répondre aux inquiétudes légitimes des propriétaires et gestionnaires d’immeubles (Groupe CNW/Toitures Hogue)

« Le poids excessif de la neige, particulièrement lorsqu'elle est humide ou mélangée à la glace, peut provoquer l'affaissement ou l'effondrement des structures de toitures, surtout si elles sont anciennes ou mal entretenues », a dit aujourd'hui le vice-président de Toitures Hogue, Maxime Huot, qui a ajouté qu'il y a urgence d'agir, au risque d'une pluie qui pourrait dramatiquement empirer les choses.

Rappelant la vague d'effondrements de toitures survenue en 2019, dont l'un avait causé la mort de 2 personnes et fait plusieurs blessés, ce dernier a dit craindre qu'une telle vague d'effondrement puisse se produise à court terme, en raison de la surmutiplication du poids naturel de la neige abondante tombée ces jours derniers et des risques potentiels de pluie, fin février (3 à 8 jours), début mars prochain (5 jours) qui pourraient engendrer du verglas.

« Il est donc primordial de détecter précocement les signes avant-coureurs d'un possible affaissement de toiture qui entraîne infailliblement des dégâts majeurs à l'ensemble d'un bâtiment » a pour sa part poursuivi le président de l'entreprise, Jocelyn Hogue, qui a lancé une mobilisation sans précédent face à la situation d'enneigement critique qui commande l'intervention logistique de grues mobiles de 25 à 50 tonnes pour l'évacuation sécuritaire de la neige de toiture, de souffleuses commerciales, de nacelles articulées 60 pieds, d'appareils de déglaçage à la vapeur, au besoin, et évidement pelle à neige à grande capacité, sans compter le déploiement d'une flotte de camions 12 roues pour l'évacuation de la neige au sol.

Messieurs Hogue et Huot ont indiqué qu'à chaque pied carré de toiture, une épaisseur de neige accumulée ajoute un poids additionnel de 56 livres par pied cube de neige sur la charge portante d'une toiture, et de 65 livres lorsque qu'elle se transforme en eau.

« De telles situations peuvent devenir catastrophiques pour un propriétaire ou un gestionnaire d'immeuble » a noté, de son côté, le Chef estimateur et vice-président, Steve Grenier, pour qui, en plus des enjeux de nature judiciaire, des impacts économiques majeurs pourraient se manifester avec le refus de certains assureurs de verser les compensations financières prévues aux contrats d'assurance, pour cause de négligence des propriétaires et gestionnaires.

Monsieur Hogue a conclu en insistant sur le fait que les assureurs recommandent de faire appel à des entreprises spécialisées disposant d'une assurance substantielle de responsabilité civile valide, et idéalement une licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Il en va de la protection dont les propriétaires doivent se nantir, en cas de risques de dommages et de réclamations légitimes de locataires potentiellement lésés ou victimes de négligence.

