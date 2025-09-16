TITANIC. RÉCITS ET DESTIN AU MUSÉE DE LA CIVILISATION : RECORD ET PROLONGATION

QUÉBEC, le 16 sept. 2025 /CNW/ - L'exposition Titanic. Récits et destin, présentée au Musée de la civilisation depuis le 19 juin 2025, en exclusivité canadienne, attire les foules. Affichant complet presque tous les jours depuis juin, cette exposition internationale a permis au Musée de battre ses records d'achalandage en saison estivale. Soulignant ce succès, le Musée annonce que la présentation de l'exposition sera prolongée jusqu'au 8 mars 2026.

Titanic. Récits et destin (Groupe CNW/Musée de la civilisation)

Pour la même période estivale, le dernier record remonte à 2017 avec l'exposition Hergé à Québec, 231 859 personnes avaient alors franchi les portes du Musée, en comparaison avec 239 735 pour Titanic en 2025. Les nouveaux compteurs installés aux entrées des salles permettent de savoir que 157 400 personnes ont visité Titanic. Récits et destin en date du 14 septembre.

Titanic. Récits et destin est réalisée par la réputée firme espagnole Musealia et présentée au Musée de la civilisation avec le soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec, dans le cadre de l'Entente de développement culturel et avec la collaboration de La Presse. Grâce entre autres à ce soutien, le Musée est heureux d'offrir cette exposition internationale d'une qualité exceptionnelle, renforçant ainsi son positionnement à titre de partenaire majeur de la scène muséale étrangère et celui de la belle région de Québec comme destination culturelle incontournable.

Avec un saisissant corpus de 200 objets provenant du navire ou ayant appartenu aux passagers et passagères, Titanic. Récits et destin présente l'histoire humaine derrière la grande Histoire, dans une approche fidèle à ce qui distingue le Musée de la civilisation, musée de société par excellence.

« La venue de telles expositions bénéficie à toute la collectivité. Non seulement elle enrichit l'offre culturelle, mais les retombées dépassent le cadre de notre institution, en stimulant le tourisme et l'économie locale. On ne peut que se réjouir de voir les publics se diversifier, tout en partageant ce succès avec de nombreux partenaires. Et de voir que l'approche humaine que privilégie le Musée de la civilisation interpelle encore une fois et fait sa distinction. »

Julie Lemieux, directrice générale, Musée de la civilisation

Musée de la civilisation : www.mcq.org

Musealia : www.musealia.net

