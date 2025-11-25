LE GRAND BANQUET DE LA FONDATION DU MUSÉE DE LA CIVILISATION : QUAND L'ÉLÉGANCE RENCONTRE L'ENGAGEMENT !

Le Grand Banquet est un rendez-vous annuel majeur du milieu des affaires et de la philanthropie. Les sommes récoltées lors de cet événement permettent de financer différentes activités qui profitent à des milliers de jeunes et leur famille. Pour plusieurs de ces enfants, une visite au Musée procure un trop rare contact avec la culture, dans un lieu ouvert sur le monde, essentiel au développement individuel et collectif. Les nombreux donateurs et nombreuses donatrices qui choisissent de soutenir la Fondation du Musée s'engagent avec ferveur au nom de l'accessibilité à la culture et à ses bienfaits.

La Fondation du Musée de la civilisation tient à remercier ses partenaires principaux : AtkinsRéalis Canada, Auberge Saint-Antoine, Bell, Canam Ponts Canada, Beneva, iA Groupe financier, KPMG, La Caisse, Munich Re, Québecor Média, ainsi que ses partenaires engagés, Le Quarante 7 et la SAQ.

« C'est une grande fierté pour moi d'appuyer la Fondation du Musée de la civilisation. Les valeurs portées par sa mission de rendre accessible notre culture aux enfants provenant de tous les milieux m'interpellent. Ses multiples actions contribuent grandement à bâtir une société plus ouverte et plus inclusive. Le succès du Grand Banquet démontre l'engagement de la communauté d'affaires qui partage ses valeurs d'inclusion. Assurer l'accès à la culture au plus grand nombre, n'est-ce pas le point de départ idéal, par les temps qui courent, afin de faire jaillir l'étincelle qu'il nous faut pour redonner l'espoir ? »

- Olga Farman, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Québec et présidente du conseil d'administration de la Fondation du Musée de la civilisation

« C'est avec grand plaisir que je me joins à la Fondation cette année à titre de président d'honneur du Grand Banquet. Sa mission me touche particulièrement et rappelle les racines mutualistes de Beneva qui est née d'une soif de justice et d'équité sociale. Par nos valeurs de mobilisation et de solidarité, nous avons à cœur d'assurer l'accès à la culture au plus grand nombre, peu importe leur statut social. C'est pourquoi Beneva est fière partenaire de la Fondation depuis 21 ans ! »

- Jean-Francois Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva et président d'honneur du Grand Banquet 2025

Le prochain Grand Banquet aura lieu le 20 novembre 2026 sous la coprésidence d'honneur de madame Stéphanie Vaillancourt, présidente Canada d'AtkinsRéalis et de madame Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec, à La Caisse.

À propos de la Fondation du Musée de la civilisation

L'impact de la culture est indéniable dans le développement social et éducatif des individus, particulièrement des enfants, peu importe le milieu d'où ils viennent, et à plus forte raison en situation de besoins particuliers. La Fondation du Musée de la civilisation se donne pour mission, depuis plus de 30 ans, de soutenir l'accessibilité aux activités du Musée à des personnes aux horizons variés afin de leur faire vivre une expérience positive et enrichissante au contact de la culture. Ses activités sont soutenues par un conseil d'administration dynamique et engagé envers sa mission.

