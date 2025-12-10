Les Fêtes au Musée : tous à bord pour une escapade ludique !

QUÉBEC, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Encore cette année, le Musée de la civilisation a prévu une programmation festive et ludique pour la période des Fêtes. Petits et grands auront l'occasion d'embarquer pour une croisière culturelle amusante, offrant une panoplie d'activités et d'animations. C'est aussi l'occasion idéale pour visiter Titanic. Récits et destin, prolongée jusqu'au 8 mars, et la dernière chance de découvrir la touchante exposition Trouver refuge, qui se termine le 4 janvier. Le Musée sera ouvert tous les jours, de 10 h à 17 h, du 20 décembre au 4 janvier, à l'exception du 25 décembre et du 1er janvier.

La croisière s'amuse

Une sortie au Musée pendant les Fêtes, c'est l'occasion de retrouver son cœur d'enfant en participant à des activités ludiques pensées pour les plus actifs comme pour les plus artistiques, telles que :

Tenir le fort : 20 décembre au 4 janvier, coin rencontre - inclus avec le droit d'entrée Les enfants et leur famille construisent un château fort avec des boîtes en carton, puis testent leurs habiletés au lancer de la balle de neige.

La patinoire du quartier : 20 décembre au 4 janvier, Belvédère - inclus avec le droit d'entrée Les familles apprennent à contrôler les balles et à développer leur coordination en jouant des parties de mini-hockey sur genoux.

Atelier de bricolage d'ornements des Fêtes : 20 décembre au 4 janvier, Voie libre - gratuit C'est le temps de laisser son artiste intérieur s'exprimer en créant de jolies décorations des Fêtes à installer dans l'arbre de la maison !

Le grand parcours des miniatures, spécial des Fêtes : 20 décembre au 4 janvier - inclus avec le droit d'entrée De grands défis pour de grands observateurs ! Ce parcours autonome invite les familles à aiguiser leur sens de l'observation en mettant l'accent sur certains objets de plus petite taille disposés dans les salles d'exposition.

L'escapade des lutins : 26 décembre au 4 janvier, en continu de 11 h à 15 h, Hall du Musée - inclus avec le droit d'entrée Les lutins prennent des vacances, ils ont décidé de partir en croisière, quelle bonne idée ! Prêts pour l'embarquement, ces petits taquins auront dans leur valise toute sorte d'accessoires pour se mettre à l'aise. Dans cette croisière festive, tout peut arriver en termes de pitreries !

Le 4 janvier, c'est gratuit pour les familles !

Le premier dimanche de chaque mois, les familles (un ou deux adultes accompagnés d'un nombre illimité de jeunes de moins de 20 ans) profitent du Musée et de sa programmation gratuitement, sur présentation d'une preuve de résidence du Québec. Ça tombe bien, car cette mesure, soutenue par la Fondation du Musée de la civilisation, sera en vigueur lors de la dernière journée de la programmation des Fêtes, le 4 janvier. Une belle occasion d'en profiter avant le retour à l'école !

Visite commentée de Place-Royale, à la saveur des Fêtes

Le public aura accès à des visites guidées de Place-Royale avec une saveur spéciale des Fêtes. Un endroit chargé d'histoires inédites, de personnages et d'événements marquants à découvrir. L'activité est incluse avec le droit d'entrée au Musée et les inscriptions se font au comptoir d'information.

Des expositions à voir et à revoir

Toutes ces activités s'ajoutent à la programmation régulière et aux expositions en cours. Des visites commentées ont lieu régulièrement, notamment dans C'est notre histoire, Le Québec, autrement dit et Foules. Laboratoire humain. Un passage au Musée constitue aussi une belle occasion de découvrir notre nouvelle vitrine-exposition, Honneur au peuple du Québec ainsi que l'exposition NIN, sur la langue anicinabe, présentée depuis cet automne. En plus des activités thématiques du temps des Fêtes, plusieurs ateliers de notre programmation régulière sont aussi offerts au public, comme La mission du Roy et Dans ma bulle.

Étant donné la popularité de l'exposition Titanic. Récits et destin, les visiteurs sont encouragés à acheter leurs billets à l'avance afin de réserver leur accès pour la journée désirée. De plus, il est possible d'économiser jusqu'à 3 $ à l'achat d'un billet en ligne au www.mcq.org.

Le cœur à la fête, partout au Musée !

Chaleureux et réconfortant, l'Espace saveurs par Nollen est l'endroit idéal pour prendre une pause pour casser la croûte. De son côté, la Boutique du Musée regorge d'idées cadeaux inspirées des différentes expositions et de trouvailles locales. Nichée dans les caves voûtées de la maison Guillaume-Estèbe, construite en 1752, la Boutique possède une architecture qui vaut à elle seule le détour !

