SOUS LE MÊME CIEL, UNE RENCONTRE À TRAVERS L'ART : UNE EXPOSITION QUI RÉVÈLE LA BEAUTÉ DE LA SOLIDARITÉ ET LA FORCE DU LIEN HUMAIN

QUÉBEC, le 29 nov. 2025 /CNW/ - Un projet. Deux écoles. Un même élan qui mène à la rencontre du milieu scolaire et du milieu muséal : l'exposition Sous le même ciel, une rencontre à travers l'art, fruit d'un projet de résidence au Musée de la civilisation, ouvre un espace de mémoire, d'espoir et d'humanité.

Dans ce projet de médiation de grande ampleur, plus de 200 élèves de 12 à 15 ans des écoles de l'Envol et de l'Aubier, du Centre de services scolaire des Navigateurs, guidés par leurs enseignantes et enseignants d'arts plastiques, ont découvert l'envers du décor du Musée de la civilisation et l'exposition Trouver refuge, qui propose un parcours sonore immersif sur la vie de Mohammed Shofi, réfugié Rohingya, à travers ses propres mots et souvenirs.

L'exposition s'est ensuite développée autour de quatre projets artistiques pour lesquels des enseignantes et enseignants en français, en art dramatique et en musique ont également donné leur soutien. À travers la confection de petits refuges colorés, de broderies sur des photos de camps de réfugiés, de cerfs-volants porteurs d'espoir et de haïkus évocateurs, les jeunes de secondaire un à trois et de classes d'adaptation scolaire expriment leurs visions et leurs émotions face aux réalités de l'exil, du déracinement et du refuge. Individuellement, chaque œuvre porte un regard sensible et empreint d'empathie. Ensemble, elles révèlent la beauté de la solidarité et la force du lien humain. Cette exposition démontre que l'art permet d'entendre des voix trop souvent oubliées, de créer des ponts entre les cultures et de nourrir l'espoir d'un avenir meilleur.

Cette exposition est présentée dans l'espace collectif Voie libre, qui est accessible gratuitement en tout temps à la population. Il s'agit d'un deuxième projet de résidence présenté dans cet espace. Le premier, réalisé avec la Maison des Adultes, par et pour des élèves adultes ayant des besoins particuliers, avait donné naissance à l'installation S'épanouir - Un champ de possibilités.

Rappelons que l'exposition Trouver refuge, conçue et réalisée conjointement avec MÖ FILMS et les artistes Mélanie Carrier, Olivier Higgins et Karine Giboulo, se terminera le 4 janvier 2026, tout comme l'exposition Sous le même ciel, une rencontre à travers l'art.

Citations

« Quand nous avons conçu Voie libre, c'était avec l'intention de laisser une place réelle d'expression pour la communauté. Ce magnifique projet de résidence qui a mené à l'exposition Sous le même ciel, une rencontre à travers l'art répond pleinement à cet objectif. C'est une grande fierté de voir les jeunes prendre leur place dans notre Musée et exprimer tout ce que l'exposition Trouver refuge leur a inspiré. Pour le Musée, c'est une belle richesse de pouvoir tisser des liens avec le milieu scolaire, qui vont au-delà du cadre habituel. »

- Geneviève de Blois, directrice de la programmation, Musée de la civilisation

« Nous sommes ravis de constater la remarquable créativité dont font preuve nos élèves. L'art est une forme d'expression puissante et nos jeunes, accompagnés de nos enseignantes et enseignants, aussi investis que passionnés, ont eu la chance d'en explorer toute la richesse… et de briller! Le Centre de services scolaire des Navigateurs remercie sincèrement le Musée de la civilisation pour ce précieux partenariat, qui contribue à élargir leurs horizons et marquera assurément leur parcours scolaire. »

- Éric Pouliot, directeur général adjoint, Centre de services scolaire des Navigateurs

