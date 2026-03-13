TITANIC AU MUSÉE DE LA CIVILISATION : RECORD HISTORIQUE ET RETOMBÉES MAJEURES

QUÉBEC, le 13 mars 2026 /CNW/ - L'exposition Titanic. Récits et destin, présentée en primeur canadienne du 19 juin 2025 au 8 mars 2026, au Musée de la civilisation, a enregistré un achalandage record de plus de 330 500 personnes et permis des retombées majeures qui dépassent les murs de l'institution.

L’exposition Titanic. Récits et destin. (Groupe CNW/Musée de la civilisation)

Le Musée joue un rôle clé dans l'économie locale, notamment par la présentation de ces grandes expositions internationales qui génèrent de réelles retombées économiques, en plus d'attirer de nouveaux visiteurs qui le découvrent et s'y attachent, prenant même un abonnement. D'ailleurs, le nombre d'abonnements au Musée a atteint des sommets inégalés et a augmenté de 25 % depuis le lancement de l'exposition Titanic. Récits et destin. La présentation de cette exposition se positionne donc parmi les grands événements attractifs de la Capitale pour la dernière année et s'est conclue avec une semaine de relâche époustouflante où plus de 27 000 personnes sont venues au Musée.

De façon générale, les expositions vedettes encouragent la fréquentation et amplifient les impacts économiques des musées, ici et ailleurs. L'intérêt du public pour les expositions historiques et internationales est indéniable. À titre d'exemple, l'exposition Gladiateurs : Héros du Colisée (2024) a reçu le taux de satisfaction le plus élevé des 11 dernières années, soit 91 %, record surpassé par Titanic. Récits et destin avec un taux de satisfaction de 92 %. En plus d'avoir pour effet de diversifier les publics et de rendre accessibles l'art et la culture à un auditoire plus élargi, elles renforcent les relations avec les partenaires internationaux et positionnent favorablement l'expertise muséale québécoise sur l'échiquier international. Fait à noter, la présentation de Titanic. Récits et destin a engendré une hausse de fréquentation de 19 % des autres expositions du Musée à l'été 2025, une démonstration de l'impact de ces grandes expositions sur le développement des nouveaux publics.

Quant aux retombées économiques de ces expositions vedettes venues d'ailleurs, elles sont importantes. En tenant compte de la motivation des touristes à se rendre au Musée précisément pour les voir, on estime qu'une importante part des dépenses touristiques dans la région peuvent leur être attribuées, ce qui se traduit en une valeur ajoutée, directe et indirecte, de 10 M$ et le soutien de 131 emplois en lien avec les dépenses touristiques des visiteurs du Musée. De plus, les gouvernements du Québec et du Canada bénéficient au total de 4,3 M$ en revenus fiscaux attribuables aux expositions internationales.

« En plus de permettre aux publics de vivre une expérience exceptionnelle et d'avoir accès à des contenus d'envergure internationale, la venue de ces expositions maintient le Québec dans le grand réseau muséal mondial. Les bénéfices associés à celles-ci sont concrets : plus de visiteurs, plus de revenus, plus de rayonnement et plus d'argent qui circule dans l'économie locale. Investir et soutenir leur venue chez nous crée des bénéfices significatifs, qui dépassent le Musée de la civilisation. Depuis bientôt 40 ans, nous mettons au programme ces contenus internationaux, attractifs et incontournables. Nous allons tout faire pour maintenir cette excellence qui nous caractérise et qui se répercute dans l'économie et dans la collectivité. »

Julie Lemieux, directrice générale, Musée de la civilisation

SOURCE Musée de la civilisation

Relations de presse, Anne-Sophie Desmeules : 418 643-2158, poste 208 ; courriel : [email protected]; Isabelle Houde : 418 643-2158, poste 302 ; courriel : [email protected]