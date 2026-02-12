LA RELÂCHE SCOLAIRE AU MUSÉE DE LA CIVILISATION : EN AVANT MOUSSAILLONS !

QUÉBEC, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Embarquez à bord pour la grande traversée de la relâche scolaire ! Du 28 février au 8 mars 2026, au Musée de la civilisation, petits et grands auront la chance d'explorer toute une gamme d'activités aux accents maritimes inspirées par l'exposition Titanic. Récits et destin. Il s'agit d'ailleurs de l'ultime chance pour visiter cette exposition-vedette, qui fermera ses portes le 8 mars.

Spectacle de corsaires, école de matelots, jeu-questionnaire animé, ateliers, jeux, origami : il y aura un peu de tout au menu pour divertir les jeunes moussaillons en congé !

La programmation spéciale de la relâche, présentée par Hydro-Québec avec la collaboration de WKND 91,9, est l'occasion idéale pour les familles de s'offrir une journée à saveur culturelle à la fois divertissante et éducative. Pour l'occasion, le Musée est ouvert tous les jours, y compris le lundi. Toutes les activités sont incluses avec le droit d'entrée et ont lieu dans divers endroits du Musée, en continu ou à différents moments en cours de journée. Lors de l'achat de billets en ligne, un rabais allant jusqu'à 3 $ par billet s'applique.

Par ailleurs, le dimanche 1er mars, l'accès au Musée sera gratuit pour les personnes âgées de moins de 20 ans et pour les familles (un ou deux adultes accompagnés d'un nombre illimité de jeunes de moins de 20 ans), sur présentation d'une preuve de résidence du Québec. Les billets sont disponibles le jour même directement au Musée, sous la formule premier arrivé, premier servi. Cette mesure des dimanches gratuits pour les familles bénéficie du soutien de la Fondation du Musée de la civilisation.

Programmation

Spectacle Les Corsaires du Saint-Laurent

Présenté par WKND 91,9

Les Corsaires du Saint-Laurent sont deux marins d'eau douce qui rêvent de la grande aventure. Un jour, à la suite d'une série de bévues, ils lèvent l'ancre sans le capitaine et partent en galère. Les deux marins du dimanche, pris au dépourvu par une tempête, devront faire preuve de débrouillardise pour se tirer de ce mauvais pas !

Pour tous

Atelier École des matelots

Être un bon matelot, ça s'apprend ! Savoir s'orienter, suivre les ordres du capitaine, assurer la vigie, charger le bateau, faire de bons nœuds et avoir le pied marin : voilà des compétences importantes que vous apprendrez à maîtriser de façon ludique… avant d'être autorisé à prendre le large !

Pour les 4 ans et plus

Jeu-questionnaire Connais-tu ton Titanic ?

C'est l'heure de tester vos connaissances sur l'univers du Titanic et de la navigation. En famille ou en groupe, l'union fait la force et le temps presse pour accumuler le plus de bonnes réponses !

Pour les 8 ans et plus

Atelier Sauve qui peut !

Dans cette version à échelle humaine du célèbre jeu Bataille navale, les compétiteurs deviennent des collaborateurs. D'un côté comme de l'autre, les participants devront se lancer des bouées gonflables et tenter, à l'aveugle, de sauver des passagers.

Pour tous

Quête Le code des fanions

Partez à la recherche des fanions à travers les différentes expositions du Musée. Ils vous permettront de décoder un message secret affiché sur des drapeaux dans le hall.

Pour les 5 ans et plus

Atelier La régate

Assemblez votre propre rivière à la manière d'un casse-tête, puis faites la course avec vos amis en utilisant des petits bateaux !

Pour tous

Atelier de bricolage Bateau sur l'eau

Développez votre dextérité en créant de jolis bateaux en origami à ramener chez soi ou à déposer dans une œuvre collective.

Pour les 5 ans et plus

Projection Contes de la mer

Installez-vous confortablement pour une pause cinéma et assistez à la projection de trois courts métrages d'animation à thématique aquatique.

Pour tous

Atelier Le méli-mélo des métiers

Amusez-vous à recréer et à mélanger des personnages représentant certains des métiers à bord du Titanic à l'aide de gros cubes en mousse.

Pour tous

Atelier Dessine ton métier

Présenté par Kaleido

De quel métier rêvent vos enfants ? Laissez-les colorier celui qu'ils convoitent et participez au concours pour gagner 1 000 $ en épicerie, grâce à Kaleido !

Pour tous

Donner accès à la culture grâce à la campagne Tout un monde



La relâche en famille au Musée est aussi l'occasion, pour la Fondation du Musée de la civilisation, de lancer sa campagne Tout un monde. Parce que tous les enfants devraient avoir la chance d'accéder à la culture, du 28 février au 31 mars prochain, le public sera invité à contribuer à cette campagne au profit des Journées Générations M. Ces journées offrent gratuitement à tous les élèves d'écoles sélectionnées, selon les indices de défavorisation du ministère de l'Éducation, la chance de vivre une expérience muséale unique conçue spécialement pour eux.

La campagne Tout un monde, c'est faire naître l'étincelle dans le cœur des enfants !

