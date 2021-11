Tirages au sort - Un encadrement bonifié pour une chasse réussie

Le tirage au sort, qui assure un accès équitable aux différents secteurs convoités des réserves fauniques et de Sépaq Anticosti, marque le point de départ des préparatifs pour la saison prochaine. Peu importe la destination, le gibier et le type de chasse envisagés, une inscription facile et intuitive sera possible sur le site web de la Sépaq dès l'ouverture de la période d'inscription.

Parce que la préparation fait partie du plaisir, la Sépaq a mis à la disposition des chasseurs plusieurs articles et capsules vidéos informatives dans lesquels des experts partagent leur expérience et leur savoir-faire reconnu. En amont de leur séjour, les passionnés peuvent donc apprendre à prospecter le territoire de chasse à l'orignal, découvrir 5 astuces pour améliorer leur taux de succès et rêver à ce qui les attend grâce à une websérie immersive.

La Sépaq et son personnel qualifié continuent d'offrir aux chasseurs une expérience de qualité supérieure dans des territoires vastes, avec des secteurs de chasse exclusifs et sécuritaires. La chasse en réserves fauniques donne accès à une multitude de services gratuits dont les cartes de secteur téléchargeables avec Avenza Map, le service de chiens de sang et l'accès à des chambres froides, des palans, des treuils et des traîneaux.

Des hébergements conçus pour les chasseurs

Les nouveaux chalets Horizon des réserves fauniques du Saint-Maurice, de Portneuf, d'Ashuapmushuan et de Rimouski font le bonheur des chasseurs. Convoités notamment pour leur immense fenestration et leur hall d'entrée fermé pratique pour ranger l'équipement et faire sécher les vêtements à l'abri des odeurs, ils permettent de se retrouver autour du feu pour se raconter les péripéties de la journée dans le confort du chalet.

Une expérience sécuritaire

La Sépaq continuera d'appliquer rigoureusement les consignes de santé publique afin d'offrir une expérience de chasse agréable et sécuritaire dans ses établissements.

