Tirages au sort - Encore plus de possibilités pour une chasse en sécurité

Le nouveau plan de gestion du cerf de Virginie mis en place cet automne rend possible la récolte de deux bêtes grâce à l'achat de deux permis de chasse distincts. Plus besoin de faire un choix entre une réserve faunique et votre territoire habituel pour vous adonner à votre activité préférée. Il est possible de se rendre aux deux endroits et de vivre sa passion à fond.