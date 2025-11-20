QUÉBEC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts annonce aujourd'hui le renouvellement, sur une période de trois ans, du Programme d'aide aux fonds miniers autochtones œuvrant sur les territoires d'Eeyou Istchee Baie‑James et de Kativik.

Ce programme vise à soutenir les entreprises autochtones dans le domaine des ressources minérales et à favoriser les communications et les liens d'affaires entre les communautés autochtones et les entreprises d'exploration minière.

Il a également pour objectif d'encourager et de maintenir la participation des communautés autochtones en les sensibilisant et en les informant au regard de l'exploration et du développement minier en général et sur les activités en cours sur les territoires d'Eeyou Istchee Baie‑James et de Kativik. La gestion de ce programme est déléguée aux fonds miniers autochtones sur les territoires d'Eeyou Istchee Baie‑James (le Conseil cri sur l'exploration minérale) et de Kativik (le Fonds d'exploration minière du Nunavik).

Pour la période 2025-2028, les aides financières totales et maximales dans le cadre du Programme sont de 2 100 000 $.

Le Conseil cri sur l'exploration minérale et le Fonds d'exploration minière du Nunavik sont des interlocuteurs privilégiés pour le gouvernement et les sociétés minières établies dans le Nord-du-Québec.

Les fonds miniers autochtones ont contribué de façon directe au développement économique des communautés locales signataires des conventions nordiques. Ils soutiennent le développement de la main‑d'œuvre des communautés, l'ouverture de territoires au potentiel minéral et l'entrepreneuriat autochtone.

Les découvertes sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James sont prometteuses, surtout dans le contexte actuel où la transition énergétique et les minéraux critiques et stratégiques (MCS) sont en forte demande. Elles représentent de nouvelles perspectives d'emplois et de développement, notamment pour les communautés autochtones.

Ce programme contribue directement à l'atteinte des objectifs gouvernementaux suivants :

le Plan stratégique 2023-2027 du MRNF, qui prévoit favoriser l'acceptabilité sociale et accroître la collaboration avec les communautés autochtones (objectifs 2.1 et 2.2);

la Feuille de route 2024-2025 - Pour un développement harmonieux et responsable de l'activité minière, issue de la démarche participative « Pour un développement harmonieux de l'activité minière », qui prévoit favoriser la collaboration participative des communautés autochtones (objectif 3.1);

le Plan d'action nordique 2023-2028 de la Société du Plan Nord, qui prévoit miser sur les forces économiques nordiques en favorisant l'entrepreneuriat, la diversification économique, les retombées locales des grands projets et la responsabilité sociale des entreprises.

