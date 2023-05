Le timbre souligne le 150e anniversaire de cette organisation historique

OTTAWA, ON, le 23 mai 2023 /CNW/ - Postes Canada a émis aujourd'hui un nouveau timbre qui rend hommage à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à l'occasion du 150e anniversaire de sa fondation en 1873. Le timbre présente un agent de la GRC en tenue traditionnelle, rappelant les racines historiques de l'organisation. Les images qui l'accompagnent illustrent le rôle que joue aujourd'hui la GRC (y compris ses membres civils et ses fonctionnaires) en tant que police nationale qui intervient en cas d'urgence et enquête sur la cybercriminalité.

Commémoration de 150 ans d'histoire

GRC, 150e anniversaire - © 2023 Société canadienne des postes (Groupe CNW/Postes Canada)

Le programme de timbres-poste commémoratifs de Postes Canada célèbre depuis longtemps des événements et des personnes qui ont marqué l'histoire de notre pays. Fondée le 23 mai 1873 sous le nom de Police à cheval du Nord-Ouest, la GRC a joué un rôle important au Canada au cours des 150 dernières années.

S'étant rassemblée à l'origine près de Winnipeg, au Manitoba, en 1874, une unité montée de 300 hommes recrutés en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse entame la Marche vers l'Ouest avec des guides métis locaux. L'objectif de l'organisation à l'époque est d'appliquer les lois du Canada dans les Territoires du Nord-Ouest après le transfert des compétences de la Couronne britannique. Au cours des décennies qui suivent, le rôle et le mandat de l'organisation changent, car celle-ci assume graduellement des fonctions de police dans un plus grand nombre de provinces et territoires, ainsi que des responsabilités fédérales.

Aujourd'hui, les membres de la GRC remplissent diverses fonctions, notamment la prévention et les enquêtes criminelles, l'application des lois fédérales, provinciales et territoriales, la protection de la sécurité nationale et la contribution aux opérations internationales de partage de renseignements et de maintien de la paix.

-- Doug Ettinger, Président-directeur général de Postes Canada

« La GRC est très fière d'être honorée avec un timbre spécial à l'occasion de son 150e anniversaire. Le timbre est un bel hommage à l'héritage de notre organisation et aux personnes exceptionnelles qui servent fièrement la GRC aujourd'hui et qui consacrent leur carrière à la sécurité du Canada. »

-- Mike Duheme, commissaire de la GRC

À propos du timbre

Le timbre du 150e anniversaire de la Gendarmerie royale du Canada a été conçu par Réjean Myette. La vignette comprend un collage d'images représentant la GRC d'aujourd'hui. Imprimée par Lowe-Martin, l'émission comprend un carnet de 6 timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel oblitéré à Ottawa.

Le timbre et les articles de collection sont en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

