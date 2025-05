Les boîtes-délices aux œufs brouillés de Ryan sont disponibles dès maintenant dans les restaurants Tim Hortons participants au Canada et aux États-Unis. Elles font l'objet d'une publicité télévisée créée en collaboration avec Maximum Effort, qui tourne en dérision la liste de demandes de Ryan en coulisses lors d'un tournage. Dans la publicité, Ryan reçoit sa boîte-délice aux œufs brouillés et son café Tim comme demandé, ainsi que d'autres choses excentriques qu'il avait réclamées, comme un bol d'air frais de sa ville natale, Vancouver.

« C'est vraiment spécial de pouvoir collaborer avec une marque canadienne si emblématique et appréciée. Lorsque j'ai visité la cuisine de l'Innovation Tim, j'ai pris mon rôle très au sérieux : j'ai mangé une outrageuse quantité d'œufs! Et pour tout vous dire… Je ne regrette rien », a déclaré Ryan.

Les boîtes-délice aux œufs brouillés de Ryan sont préparées sur demande et incluent deux œufs brouillés préparés avec des œufs fraîchement cassés 100 % d'ici, des galettes de pommes de terre croustillantes, de la saucisse émiettée ou des tranches de bacon au choix, ainsi que l'incomparable sauce chipotle de Tim.

Ce partenariat a été annoncé pour la première fois dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de Tim avant la première du film Deadpool & Wolverine.

« Ryan a été un formidable partenaire, très enthousiaste à l'idée de partager son amour pour la marque Tim alors que nous donnions vie à cette collaboration très amusante », a déclaré la directrice du marketing de Tim Hortons, Hope Bagozzi.

« Nous sommes très fiers qu'un si grand nombre de nos invités nous visitent chaque matin pour leur déjeuner et leur café, et ce partenariat avec Ryan nous permet d'offrir un repas matinal unique pour démarrer la journée avec un goût délicieux et un excellent rapport qualité-prix. »

À PROPOS DE TIM HORTONS

