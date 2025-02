TORONTO, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Tim Hortons annonce fièrement un record de 1,3 million de dollars recueillis par la vente de beignes Olympiques spéciaux cette année, et que 100 % des recettes sont versées à Olympiques spéciaux Canada.

Les fonds amassés permettront aux athlètes du Canada ayant une déficience intellectuelle ou développementale de réaliser leur plein potentiel de nouvelles façons, tant dans le sport que dans leur vie.

Tim Hortons recueille une somme record de 1,3 million de dollars avec la collecte de fonds du beigne Olympiques spéciaux, dont la totalité sera versée à Olympiques spéciaux Canada Tim Hortons recueille une somme record de 1,3 million de dollars avec la collecte de fonds du beigne Olympiques spéciaux, dont la totalité sera versée à Olympiques spéciaux Canada (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Recueillir plus d'un million de dollars grâce au beigne Olympiques spéciaux est une étape incroyable! C'est une preuve solide de l'engagement des Canadiens et Canadiennes envers l'inclusion, et cela démontre toute la force de notre partenariat avec Tim Hortons. Chaque dollar recueilli permet d'offrir des programmes sportifs communautaires inclusifs à plus de 42 000 athlètes au pays ayant une déficience intellectuelle ou développementale, en leur garantissant l'accès à l'entraînement, aux compétitions et à des programmes de santé essentiels », a déclaré Gail Hamamoto, directrice générale d'Olympiques spéciaux Canada.

« Au-delà des fonds, cette campagne braque les projecteurs nationaux sur les capacités incroyables des athlètes d'Olympiques spéciaux, incitant davantage de personnes à défendre l'inclusion dans leurs communautés. Merci à Tim Hortons et à tous les Canadiens et Canadiennes qui ont rendu possible cet impact record! Ensemble, nous créons un Canada plus inclusif. »

Tim Hortons soutient également Olympiques spéciaux Canada par l'entremise de ses programmes pour la jeunesse S'amuser grâce au sport et Enfant actif. Ceux-ci sont conçus pour aider les enfants ayant une déficience intellectuelle à développer des habiletés motrices et sportives de base grâce à des expériences amusantes et positives. Ces programmes leur permettent de développer leur forme physique, de montrer leur courage, d'éprouver de la joie, d'améliorer leurs habiletés et de se faire des amis.

« Soutenir les communautés du Canada est essentiel pour Tim Hortons, et nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos invités pour leur généreuse contribution. J'aimerais aussi remercier les franchisés de Tim au Canada et leurs équipes en restaurant pour tout leur soutien envers la campagne du beigne Olympiques spéciaux! Vous en avez fait une véritable réussite! », a déclaré le président de Tim Hortons, Axel Schwan.

« En 2024, les invités nous ont aidés à amasser une somme incroyable de 44,1 millions de dollars dans le cadre de plusieurs initiatives caritatives comme le Jour des camps, le Biscuit sourire, le Biscuit sourire des Fêtes, le le beigne aux vermicelles orange, et bien sûr, le beigne Olympiques spéciaux. Nous avons hâte de collaborer à nouveau avec nos invités cette année pour apporter notre aide avec chacune de ces campagnes! »

À PROPOS DE TIM HORTONS

Tim Hortons® a ouvert son premier restaurant en 1964 à Hamilton, en Ontario. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les cœurs en servant de savoureux beignes et Timbits®, et le café préféré des gens d'ici. Tim est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays: ses 4 000 restaurants répartis partout au Canada font partie du tissu social de nos communautés. Ils proposent des boissons chaudes et froides (comme des lattes, cappuccinos, doses d'espresso, thés, ou les célèbres cappuccinos glacés), d'irrésistibles déjeuners, sandwichs, wraps et soupes, et bien plus encore! Il y a plus de 5 700 restaurants Tim Hortons® au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

SOURCE Tim Hortons

[email protected]