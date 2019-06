Tim Hortons® salue l'initiative d'élimination des plastiques à usage unique annoncée par le gouvernement du Canada

En plus des plastiques à usage unique, Tim Hortons a annoncé le mois dernier que l'entreprise assumera un rôle de chef de file pour ce qui est des gobelets en carton à usage unique et s'est engagée à mener, pour les 10 prochaines années, des efforts de marketing considérables en vue de modifier les perceptions des consommateurs et de favoriser l'utilisation de gobelets réutilisables aux restaurants à service rapide.

Parmi les autres initiatives déjà en cours dans le domaine des accessoires pour le service du café, mentionnons le déploiement de notre nouveau couvercle en polypropylène, un matériau entièrement recyclable, l'introduction d'un nouveau couvercle sans paille pour nos boissons froides, la mise à l'essai de pailles en carton, un gobelet en carton plus écologique, ainsi que le lancement de bâtonnets en bois.



Citation de Mike Hancock, chef de l'exploitation de Tim Hortons :

« Nous avons tous la responsabilité de contribuer à un environnement propre au Canada et Tim Hortons a déjà commencé à mettre en œuvre d'importantes initiatives dont les Canadiens peuvent être fiers. Nous collaborerons étroitement avec le gouvernement et les partenaires de l'industrie pour mettre en œuvre cette initiative d'élimination des plastiques à usage unique. Nous discuterons également avec eux de nos autres initiatives environnementales, notamment de notre campagne sur 10 ans visant à changer la perception des consommateurs en faveur de l'utilisation de gobelets réutilisables pour les boissons chaudes et froides aux restaurants. »

À propos de TIM HORTONS®

Tim Hortons® est l'une des plus importantes chaînes de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide en Amérique du Nord. Depuis l'ouverture de son tout premier restaurant au Canada en 1964, Tim Hortons® satisfait les goûts variés de nombreux consommateurs grâce à son menu qui propose du café de qualité supérieure, des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos et des doses d'espresso), des thés spécialisés, des SmooTim aux fruits, des produits de boulangerie et de pâtisserie frais, des paninis grillés et des sandwichs classiques, des wraps, des soupes et des aliments préparés ainsi que d'autres produits alimentaires. Tim Hortons® exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'entreprise Tim Hortons, veuillez consulter le www.timhortons.com .

