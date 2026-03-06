Lors des Jeux paralympiques d'hiver de Milan Cortina 2026, Tim Hortons servira son café aux athlètes d'Équipe Canada, ainsi qu'aux entraîneurs et au personnel, leur offrant un goût réconfortant de chez eux.





En tant que partenaire officiel du Comité paralympique canadien pour les prochains Jeux paralympiques d'hiver et d'été, Tim Hortons mettra à profit sa plateforme, ses canaux numériques, ses médias sociaux et ses événements communautaires pour raconter les récits d'athlètes paralympiques canadiens, afin d'encourager davantage de Canadiennes et de Canadiens à s'intéresser au sport paralympique.

TORONTO, le 6 mars 2026 /CNW/ - Tim Hortons renforce son engagement envers le sport canadien grâce à un partenariat officiel de trois ans avec le Comité paralympique canadien (CPC).

Tim Hortons réaffirme ainsi son engagement de longue date à soutenir le sport et les athlètes canadiens, en investissant notamment dans des programmes comme Hockey TimbitsMD et Soccer TimbitsMD, qui encouragent l'activité physique chez les jeunes.

Tim Hortons® s’associe avec l’équipe paralympique canadienne à titre de café et de restaurant à service rapide officiel dans le cadre d’un nouveau partenariat avec le Comité paralympique canadien Speed Speed

Lors des Jeux paralympiques d'hiver de Milan Cortina 2026, Tim Hortons servira son café aux athlètes d'Équipe Canada, ainsi qu'aux entraîneurs et au personnel, leur offrant un goût réconfortant de chez eux.

« Nous sommes incroyablement fiers de servir notre café à l'équipe paralympique canadienne tout au long des Jeux paralympiques d'hiver 2026 et de soutenir ces athlètes remarquables alors qu'ils réalisent leurs rêves sur la scène mondiale. Ils inspirent d'innombrables Canadiens ici même, et nous avons hâte de les encourager à chaque étape du parcours », affirme Hope Bagozzi, cheffe du marketing chez Tim Hortons.

Les initiatives de TimMD pour célébrer l'équipe paralympique canadienne partout au pays

Soutien aux athlètes paralympiques : Lors des Jeux paralympiques de Milan Cortina 2026, Tim Hortons servira du café aux athlètes paralympiques canadiens, ainsi qu'aux entraîneurs et au personnel.





Soutien aux événements du CPC : Tim Hortons servira également du café lors de nombreux événements du CPC au Canada, y compris la série de défis de la Coupe ParaFort, en appui à la Fondation paralympique canadienne. Dans le cadre de ce partenariat, Tim Hortons et le CPC chercheront des façons de rapprocher les Canadiennes et les Canadiens du sport paralympique, en racontant les récits d'athlètes et en tirant parti d'initiatives communautaires et des prochains cycles des Jeux.

« Nous sommes ravis d'accueillir Tim Hortons en tant que partenaire officiel du Comité paralympique canadien », a déclaré François Robert, chef des affaires commerciales du CPC. « Son engagement à célébrer les athlètes canadiens reflète des valeurs que nous partageons : l'excellence et l'esprit de communauté. Nous avons hâte de collaborer pour rapprocher les Canadiennes et les Canadiens du sport paralympique. »

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les TimbitsMD emblématiques de Tim Hortons. Cela fait plus de 60 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le TimHortons.ca.

À propos du Comité paralympique canadien

Le Comité paralympique canadien est un organisme privé sans but lucratif qui compte 28 organismes de sport membres. Nous sommes déterminés à consolider le pouvoir et les retombées du sport paralympique au Canada. Animés par la vision de bâtir un monde inclusif grâce au sport paralympique, nous concentrons nos efforts sur deux priorités stratégiques : rehausser les performances du Canada aux Jeux grâce à une excellente préparation, et étendre cet impact à l'échelle nationale par la force du parasport. En célébrant les histoires et les succès des athlètes paralympiques de haut niveau, le Comité paralympique canadien vise à briser les barrières, à créer des occasions et à rendre le sport accessible à un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens en situation de handicap. Pour obtenir de plus amples détails, consultez Paralympique.ca.

SOURCE Tim Hortons

Demandes des médias : Tim Hortons, [email protected]; Comité paralympique canadien, Nicole Watts, Gestionnaire principale, Communications et Relations publiques, 613-462-2700, [email protected]