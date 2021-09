Cette année, les propriétaires de restaurant Tim Hortons versent 100 % des recettes des ventes de Biscuits sourire à plus de 600 organismes caritatifs et programmes communautaires à travers le pays



TORONTO, le 23 sept. 2021 /CNW/ - Les propriétaires de restaurant Tim Hortons et les invités d'un bout à l'autre du Canada ont célébré le 25e anniversaire de la campagne annuelle du Biscuit sourire de Tim Hortons en recueillant plus de 12 millions de dollars, un nouveau record.

La première campagne du Biscuit sourire de Tim Hortons a eu lieu en 1996 et visait alors à recueillir des fonds pour l'Hôpital pour enfants de Hamilton. En 25 ans, cette campagne annuelle a permis de récolter plus de 77 millions de dollars pour des organismes caritatifs choisis chaque année par les propriétaires de restaurant.

« Chaque année, les propriétaires de restaurant Tim Hortons se surpassent pour recueillir des fonds pour notre campagne annuelle du Biscuit sourire, et il est vraiment inspirant de participer à une initiative aussi importante », raconte Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

Les propriétaires de restaurant Tim Hortons sont très impliqués dans notre campagne annuelle du Biscuit sourire et ils sont fiers d'appuyer les organismes caritatifs et les groupes de leur communauté. Pour la quatrième année de suite, c'est le restaurant de Ryan DiTommaso à Dunnville, en Ontario, qui a vendu le plus de Biscuits sourire au Canada. C'est un exploit d'autant plus étonnant puisque Dunnville ne compte qu'environ 6 000 habitants. L'équipe de monsieur DiTommaso a vendu près de 48 000 Biscuits sourire décorés à la main, ce qui représente environ huit biscuits pour chaque habitant de Dunnville. Depuis plus de quatre ans, monsieur DiTommaso et son équipe versent les fonds ainsi amassés à la Dunnville Hospital and Healthcare Foundation.

Le restaurant de Gordon et Barbara Drummond, situé à Peace River, en Alberta, est arrivé au deuxième rang des ventes de Biscuits sourire au Canada. Ils ont vendu près de 48 000 Biscuits sourire dans leur communauté et verseront les fonds recueillis à Always Find a Reason to Smile.

Voici les autres restaurants qui ont vendu le plus de Biscuits sourire :

Le restaurant de Danielle Robson , de Rosetown , en Saskatchewan , a vendu plus de 33 000 Biscuits sourire et versera les fonds recueillis à la Gasper Family Foundation

, de , en , a vendu plus de 33 000 Biscuits sourire et versera les fonds recueillis à la Gasper Family Foundation Le restaurant de Steve, Kara et Loraine Kennish , situé à Binbrook , en Ontario , a vendu plus de 29 500 Biscuits sourire et versera les fonds recueillis à Empowerment Squared

, situé à , en , a vendu plus de 29 500 Biscuits sourire et versera les fonds recueillis à Empowerment Squared Le restaurant de Mathieu Côté, situé à Salaberry-de-Valleyfield , au Québec, a vendu plus de 29 350 Biscuits sourire et versera les fonds recueillis à la Fondation de l'Hôpital du Suroît de Salaberry-de-Valleyfield

Les propriétaires de restaurant Tim Hortons présenteront les chèques du Biscuit sourire à leurs partenaires caritatifs au cours du prochain mois.

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, avec plus de 4 000 restaurants partout au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: Pour en savoir plus, veuillez nous écrire à : [email protected]

Liens connexes

http://www.timhortons.com