TORONTO, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Tim Hortons est fière d'annoncer que ses propriétaires de restaurant d'un bout à l'autre du pays offriront des boissons chaudes gratuites aux vétérans et aux membres des Forces armées canadiennes à l'occasion du jour du Souvenir, le 11 novembre.

Lundi, les vétérans et les membres des Forces armées canadiennes en service actif qui présenteront une carte de service des anciens combattants ou une carte d'identité - service militaire valide et délivrée par le gouvernement, ou qui seront vêtus de leur uniforme, pourront recevoir gratuitement une boisson chaude de leur choix de n'importe quel format.

« Le 11 novembre de chaque année, les propriétaires de restaurants Tim Hortons ont hâte d'accueillir les vétérans et les membres des Forces armées canadiennes locaux, de les remercier pour leur service et de leur offrir une boisson chaude gratuite pour leur témoigner notre gratitude », a déclaré Axel Schwan, président de Tim Hortons.

« Nous sommes fiers de poursuivre cette tradition cette année et de prendre le temps de réfléchir aux contributions de tous ceux qui ont servi et qui se sont sacrifiés pour le Canada. »

À PROPOS DE TIM HORTONS

