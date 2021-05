Tim Hortons® lance son nouveau café infusé à froid, préparé avec des grains 100 % arabica de qualité supérieure d'origine éthique et lentement infusé pendant 16 heures pour un goût incroyablement onctueux

« Depuis 1964, Tim sert du café savoureux qui est devenu le remontant matinal des gens de partout au pays », raconte Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Mais nous savons qu'un grand nombre de nos invités aiment aussi déguster du café froid. Que ce soit pour commencer la journée, pour prendre une pause l'après-midi ou simplement pour se rafraîchir, nos invités adorent nos cappuccinos glacés et nos TimGlacé, qui leur offrent une version glacée de notre savoureux café classique. Nous avons hâte que tout le monde essaie notre nouveau café infusé à froid : c'est vraiment un incontournable pour les amateurs de café. »

Le café infusé à froid est maintenant disponible dans les restaurants Tim Hortons participants du Canada. Des saveurs spéciales seront dévoilées sur une base saisonnière dans les mois à venir.

FAQ - CAFÉ INFUSÉ À FROID



Q : QUEL EST LE GOÛT DU CAFÉ INFUSÉ À FROID?

R : Le café infusé à froid a un goût unique et onctueux que nous avons perfectionné en développant un processus d'infusion de 16 heures à l'eau froide. Nos invités peuvent aussi commander notre café infusé à froid crème à la vanille, préparé avec des produits laitiers 100 % canadiens, au bon goût doux et crémeux.

Q : LES INVITÉS PEUVENT-ILS PERSONNALISER LEUR CAFÉ INFUSÉ À FROID?

R : En plus de pouvoir opter pour le café infusé à froid crème à la vanille au goût doux et crémeux, les invités peuvent personnaliser leur café infusé à froid à leur goût - eh oui, ils peuvent commander un café infusé à froid Deux-Deux!



Q : QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN CAPPUCCINO GLACÉ, UN TIMGLACÉ ET UN CAFÉ INFUSÉ À FROID?

R : Lancé en 1999, le cappuccino glacé est un délicieux mélange de café givré, et c'est devenu la boisson estivale non officielle de plusieurs de nos invités! Cette année, nous offrons un nouveau cappuccino glacé au caramel salé, qui est disponible dès maintenant aux restaurants participants.

Le TimGlacé offre le goût emblématique du café chaud de Tim Hortons, mais il est réfrigéré et servi avec de la glace.

Q : PUIS-JE ÉCHANGER DES POINTS FIDÉLITIM CONTRE UN CAFÉ INFUSÉ À FROID?

R : Oui! Vous pouvez obtenir un café infusé à froid pour 140 points FidéliTim.



À propos de Tim Hortons® Canada

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, avec plus de 4 000 restaurants à travers le pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

