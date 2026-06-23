MONTRÉAL, le 23 juin 2026 /CNW/ - Les restaurants Tim Hortons du Québec servent désormais des gobelets bleus d'édition limitée pour les boissons chaudes à l'approche de la Saint-Jean-Baptiste. De plus, une nouvelle campagne télévisée mettant en vedette Sarah-Jeanne Labrosse fait savoir aux invités qu'ils peuvent compter sur TimMD pour le lendemain matin suivant les festivités.

Tim Hortons® lance des gobelets bleus d’édition limitée et une nouvelle campagne télévisée pour préparer ses invités aux célébrations de la Saint-Jean-Baptiste – et au lendemain matin

Tim Hortons sert aux invités quatre gobelets bleus différents, conçus en collaboration avec un illustrateur local, Mathieu Bureau. Ces gobelets présentent des expressions québécoises populaires avec une touche Tim, dont « Calme-toi le TimbitMD », « L'affaire est Timbit », « Attache ton Tim avec d'la broche », et « Jamais Deux-Deux sans trois ».

« Chaque année, nous sommes fiers de travailler avec nos propriétaires de restaurants Tim Hortons du Québec à l'occasion de célébrations spéciales pour nos invités de la province, afin de souligner la Saint-Jean-Baptiste », a déclaré Hope Bagozzi, cheffe du marketing chez Tim Hortons.

« Nous sommes également ravis de collaborer à nouveau avec Sarah-Jeanne sur une campagne amusante qui rappelle à nos invités que nous serons là, le matin du 25 juin, pour les aider à reprendre leur routine avec leurs commandes habituelles de café et de sandwichs-déjeuner. »

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos TimbitsMD emblématiques. Cela fait plus de 60 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

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