Tim Hortons® et Crocs s'associent pour proposer une collection d'articles Tim(MD) d'édition limitée - Accès anticipé exclusif aux membres FidéliTim(MD) à compter du 12 juillet

Cette collection unique comprend une paire de Crocs MC inspirés de notre emblématique cappuccino glacé et offrant un confort rafraîchissant à chaque pas. Ces Crocs classiques portent des couleurs tourbillon inspirées du cappuccino glacé et six Jibbitz MD fixes. Tim proposera également deux ensembles de cinq Jibbitz aux motifs de la marque et une pochette porte-bonheur.





inspirés de notre emblématique cappuccino glacé et offrant un confort rafraîchissant à chaque pas. Ces Crocs classiques portent des couleurs tourbillon inspirées du cappuccino glacé et six Jibbitz fixes. Tim proposera également deux ensembles de cinq Jibbitz aux motifs de la marque et une pochette porte-bonheur. Le 12 juillet, les membres FidéliTim inscrits profiteront d'un accès anticipé aux Crocs classiques Tim Hortons sur BoutiqueTim.ca. À compter du 13 juillet, tous les Canadiens pourront passer leurs commandes en ligne, et les restaurants Tim Hortons participants offriront les ensembles Jibbitz et les pochettes porte-bonheur partout au pays.

TORONTO, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Tim Hortons et Crocs s'associent pour vous offrir confort et style!

La pièce maîtresse de cette collection est le Croc classique Tim Hortons, offert pour une durée limitée sur BoutiqueTim.ca. Son design s'inspire du cappuccino glacé que tout le monde connaît - LA boisson par excellence des étés canadiens depuis des décennies.

Tim Hortons® et Crocs s’associent pour proposer une collection d’articles TimMD d’édition limitée – Accès anticipé exclusif aux membres FidéliTimMD à compter du 12 juillet Tim Hortons® et Crocs s’associent pour proposer une collection d’articles TimMD d’édition limitée – Accès anticipé exclusif aux membres FidéliTimMD à compter du 12 juillet

La collection Tim Hortons x Crocs comprend également les articles suivants, qui seront offerts sur BoutiqueTim.ca et dans les restaurants Tim Hortons participants au Canada :

Ensemble de 5 Jibbitz classiques Tim Hortons® , mettant en vedette de véritables symboles de la marque Tim : un personnage Timbits en peluche, une boîte Timbits, une enseigne lumineuse Tim Hortons, un cappuccino glacé et un beigne glacé à la vanille.



, mettant en vedette de véritables symboles de la marque Tim : un personnage Timbits en peluche, une boîte Timbits, une enseigne lumineuse Tim Hortons, un cappuccino glacé et un beigne glacé à la vanille. Ensemble de 5 Jibbitz d'été , comprenant plusieurs personnages de la Clique du café Tim et un RafraîchiTim MD en guise de clin d'œil à la saison chaude.



, comprenant plusieurs personnages de la Clique du café Tim et un RafraîchiTim en guise de clin d'œil à la saison chaude. Pochette porte-bonheur en forme de Crocs classique, qui est une réplique du Crocs aux couleurs tourbillon du cappuccino glacé et inclut deux Jibbitz : un gobelet rouge Tim en peluche et une boîte de 6 beignes.

« Les amateurs de Tim adorent nos nouveautés originales et tendance sur BoutiqueTim.ca, et nous sommes heureux de pouvoir les combler encore une fois grâce à cette collaboration avec Crocs. Ces articles arrivent juste à temps pour l'été et feront le bonheur de tous les amoureux de Tim et de Crocs! », a affirmé Christie Song, cheffe de la vente au détail chez Tim Hortons.

« Nous prévoyons que cette collection Tim x Crocs d'édition limitée connaîtra un grand succès, c'est pourquoi nous offrons à nos membres FidéliTim un accès anticipé exclusif le 12 juillet. Nous avons hâte que les Canadiens puissent mettre la main - et les pieds - sur ces nouveautés! »

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos TimbitsMD emblématiques. Cela fait plus de 60 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le TimHortons.ca.

À PROPOS DE CROCS, INC.

Crocs, Inc. (Nasdaq : CROX), dont le siège social est situé à Broomfield, dans le Colorado, est un leader mondial des chaussures décontractées innovantes pour tous, alliant confort et style à une valeur que les consommateurs connaissent et adorent. Les marques de la société comprennent Crocs et HEYDUDE, et ses produits sont vendus dans plus de 85 pays par le biais de canaux de vente en gros et de vente directe aux consommateurs. Pour plus d'informations sur Crocs, Inc., consultez le investors.crocs.com. Pour en savoir plus sur nos marques, consultez le www.crocs.ca ou le www.heydude.ca. Vous pouvez également consulter le https://investors.crocs.com/news-and-events/ et suivre Crocs et HEYDUDE sur leurs réseaux sociaux.

SOURCE Tim Hortons

[email protected]