Pour la Journée nationale du beigne, Tim Hortons® offre au public la chance de gagner 10 000 $ et une visite à la cuisine laboratoire de Tim(MD) pour le meilleur concept de beigne

La Journée nationale du beigne est l'occasion de célébrer l'une des gourmandises préférées des Canadiens. Ces 12 derniers mois, ils ont fait du beignet aux pommes le beigne le plus vendu chez Tim Hortons, suivi du beigne crème Boston et de la roussette au miel.





Afin de célébrer davantage la Journée nationale du beigne, du 5 au 7 juin, les membres FidéliTim peuvent obtenir un beigne classique à 1 $ à l'achat d'une boisson admissible sur l'appli Tim, dans les restaurants participants au Canada.

TORONTO, le 5 juin 2026 /CNW/ - Vous avez une délicieuse idée de beigne qui pourrait devenir le prochain produit vedette de Tim? Dans ce cas, nous avons l'occasion parfaite pour vous!

Pour la Journée nationale du beigne, Tim Hortons offre au public la chance de gagner 10 000 $ et une visite pour deux personnes à la cuisine laboratoire de Tim à Toronto avec le retour de son concours La bataille des beignes.

Pour la Journée nationale du beigne, Tim Hortons® offre au public la chance de gagner 10 000 $ et une visite à la cuisine laboratoire de TimMD pour le meilleur concept de beigne

« Chez Tim Hortons, les beignes sont notre passion depuis 1964, c'est pourquoi nous célébrons toujours la Journée nationale du beigne en grand », a déclaré le chef Tallis Voakes, directeur de l'innovation culinaire chez Tim Hortons. « Les Canadiens sont incroyablement créatifs et passionnés par nos pâtisseries. Nous avons hâte de voir les délicieux beignes qu'ils vont proposer cette année. Les gens peuvent proposer de nouvelles saveurs audacieuses ou des adaptations amusantes de nos classiques; l'essentiel est de donner aux invités la chance de contribuer à la création du prochain beigne de Tim. »

D'ici au 18 juin, les amateurs de beignes peuvent soumettre leur idée sur timshop.ca/battleofthedonuts. Les soumissions seront évaluées par un jury formé de membres de l'équipe Tim Hortons, selon les critères suivants :

Créativité : le beigne est-il unique?

Popularité : le beigne plaira-t-il au public?

Faisabilité : l'idée de beigne peut-elle être exécutée de façon réaliste dans les restaurants Tim Hortons?

Après plusieurs rondes de sélection, trois finalistes seront choisis, et les Canadiens de partout au pays auront la chance de voter pour leur idée de beigne préférée à l'occasion d'une période de vote qui débutera cet automne.

Quel est le beigne préféré des Canadiens chez Tim?

En 2022, nous avons revisité notre beignet aux pommes classique en ajoutant notamment plus de 40 % de pommes à la recette. L'année suivante, le beignet aux pommes était devenu le beigne le plus populaire chez Tim Hortons, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Le deuxième beigne le plus commandé est le beigne crème Boston, suivi de la roussette au miel.

Si le public adore les classiques de Tim, il apprécie également les nouveautés. Le beigne délice à l'érable signature de Ryan Reynolds a connu un succès immédiat auprès des invités et s'est hissé au premier rang des ventes de beignes dès son lancement, démontrant ainsi l'appétit des Canadiens pour de nouvelles saveurs créatives en plus de leurs saveurs classiques préférées.

Une autre délicieuse façon de célébrer la Journée nationale du beigne avec Tim Hortons

Afin de célébrer la Journée nationale du beigne, du 5 au 7 juin, les membres FidéliTim peuvent obtenir un beigne classique à 1 $ à l'achat d'une boisson admissible sur l'appli Tim, dans les restaurants participants au Canada. Les détails et les conditions de l'offre sont disponibles sur l'appli Tim et sur TimHortons.ca.

Des règles s'appliquent. Seuls les résidents du Canada ayant atteint l'âge légal de la majorité peuvent participer. Aucun achat requis. La période de soumission est du 5 juin 2026 au 18 juin 2026. Limite d'une soumission par personne. Visitez le http://timshop.timhortons.ca/collections/national-donut-day/ pour consulter le règlement officiel.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les TimbitsMD emblématiques de Tim Hortons. Cela fait plus de 60 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

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