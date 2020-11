Tim Hortons et Barbie lancent les Barbies de hockey Tim Hortons dans le cadre d'un engagement mutuel à aider les filles à réaliser leurs rêves. Les poupées font partie du programme « Tu peux être tout ce que tu veux » ( You Can Be Anything ) de Barbie, qui encourage les filles à développer leur potentiel illimité grâce à des jeux imaginatifs et en découvrant des modèles inspirants. Les recherches montrent que de nombreuses filles commencent à perdre leur confiance en elle à partir de 5 ans. Elles cessent de croire que les filles peuvent faire ou être tout ce qu'elles veulent. Ce faisant, elles créent un « plafond des rêves ». Un des moyens d'aider les filles à croire qu'elles peuvent être tout ce qu'elles veulent et à briser le plafond des rêves est de leur montrer des modèles positifs.

Tim Hortons avait très hâte de lancer ce partenariat fondé sur la reconnaissance que les filles sont sous-représentées dans le hockey juvénile. Grâce au Programme des sports mineurs Timbits de Tim Hortons, des centaines de milliers d'enfants de quatre à neuf ans ont la chance de jouer dans des ligues sportives locales où on ne met pas l'accent sur la victoire, mais sur la pratique d'un nouveau sport, la rencontre de nouveaux amis et tout simplement le plaisir de jouer. Mais traditionnellement, seulement 18 % des participants du programme de Hockey Timbits sont des filles.

« En tant que chef de file dans le domaine du hockey au Canada, il est important que Tim Hortons appuie les filles qui veulent jouer au hockey, a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons. Nous voulons nous assurer que les filles se sentent à leur place au hockey autant que les garçons. Nous sommes fiers de pouvoir avoir un impact en ce sens grâce à notre partenariat avec Barbie, et nous sommes impatients de montrer notre solide appui pour le hockey féminin. »

Le partenariat entre Tim Hortons et Barbie comprend également le soutien de deux Canadiennes qui ont fait tomber des barrières dans le domaine du hockey : Marie-Philip Poulin et Sarah Nurse.

Les buts gagnants de Poulin, grâce auxquels le Canada a remporté des médailles d'or à Vancouver, en 2010, et à Sotchi, en 2014, de même que tous les accomplissements de sa carrière, lui ont mérité le titre de meilleure joueuse de hockey au monde plus tôt cette année, selon un sondage réalisé auprès des joueurs de hockey de la LNH.

Quant à Nurse, elle a remporté une médaille d'argent avec Poulin et Équipe Canada à PyeongChang en 2018. Nurse est également une contributrice et ambassadrice de premier plan pour l'Association professionnelle des joueuses de hockey féminin. Elle encourage les gens à promouvoir, à faire progresser et à soutenir la création d'une ligue professionnelle de hockey sur glace féminine unique et viable en Amérique du Nord; une ligue qui fera valoir dans le monde tout ce que le hockey sur glace professionnel féminin a de mieux à offrir.

Pour remercier Poulin et Nurse de participer à nos efforts pour soutenir le hockey féminin, Barbie a produit des poupées uniques faites à leur image dans le cadre de son initiative mondiale « Le plafond des rêves » (le Dream Gap Project), qui vise à présenter aux filles des histoires de femmes de tous les horizons pour leur montrer qu'elles peuvent être tout ce qu'elles veulent. Poulin et Nurse figurent également dans la vidéo « You Can Be Anything », qui vise à inciter les filles à jouer au hockey.

« Fondée en 1959 par Ruth Handler, Barbie est basée sur le principe que les filles qui jouent avec la poupée peuvent imaginer qu'elles sont tout ce qu'elles aimeraient être. Aujourd'hui, avec le lancement des deux poupées Barbie Tim Hortons, les filles peuvent imaginer qu'elles sont des joueuses de hockey », a déclaré Tara George, chef nationale de Mattel Canada.

« Barbie inspire les filles à être tout ce qu'elles veulent en leur présentant des modèles de femmes ambitieuses dans des domaines où les femmes sont sous-représentées. En tant que parent qui passe beaucoup de temps à la patinoire, je suis incroyablement fière du partenariat avec Tim Hortons et de pouvoir encourager les filles à s'impliquer dans le hockey, un des sports les plus populaires du pays. »

Par ailleurs, un groupe de filles ayant participé au programme de Hockey Timbits a dernièrement eu la chance unique d'avoir une conversation en tête-à-tête avec Poulin et Nurse dans le cadre du programme « Tu peux être tout ce que tu veux » de Barbie. Ces filles ont pu discuter avec deux modèles du hockey féminin canadien.

Deux Barbies de hockey Tim Hortons sont offertes. Sont inclus avec la poupée : un chandail de hockey Tim Hortons, un casque, un bâton de hockey, un support de poupée et un certificat d'authenticité. Les Barbies de hockey Tim Hortons, qui se vendent à 29,99 $ chacune, sont un excellent cadeau pour les collectionneurs et les enfants de six ans et plus.

