TORONTO, le 21 oct. 2020 /CNW/ - Le 4 novembre, les restaurants Tim Hortons du Canada mettront fin à la pratique du doublage des gobelets et offriront plutôt aux invités d'utiliser un manchon en carton recyclable pour leurs boissons chaudes.

Cette mesure devrait permettre de retirer de la circulation plus de 200 millions de gobelets non nécessaires par année, ce qui équivaut à recouvrir la moitié de la circonférence de la planète avec des gobelets Tim Hortons. Les manchons de carton pour les gobelets de café de Tim Hortons sont faits de matériaux recyclés à 100 % et sont entièrement recyclables.

« Nous comprenons que des millions d'invités qui visitent nos restaurants demandent que l'on double leur gobelet, puisque notre café est très chaud, étant toujours frais aux 20 minutes », souligne Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons. « La plupart de nos invités ne savent pas à quel point ils peuvent avoir un impact formidable sur l'environnement au Canada s'ils acceptent d'utiliser un manchon pour leur boisson chaude, plutôt qu'un deuxième gobelet. »

« Il ne s'agit que de la pointe de l'iceberg, puisque Tim Hortons se consacre plus largement à la durabilité, surtout en ce qui a trait à nos gobelets pour les boissons. Nous travaillons à rendre nos couvercles et nos gobelets de café plus facilement recyclables, nous mettons à l'essai un gobelet de café compostable et nous avons également lancé des couvercles sans paille pour nos boissons froides. »

Tim Hortons a récemment élargi, dans des restaurants de Calgary et Toronto, la mise à l'essai de gobelets à boissons chaudes composés de matières recyclées à 30 %.

Et au cours des prochaines semaines, Tim Hortons lancera dans certains restaurants de Vancouver un projet pilote visant à adopter un nouveau gobelet à boissons chaudes dont le revêtement est à la fois recyclable et compostable. L'entreprise continue de travailler avec des partenaires clés de l'industrie et du gouvernement pour s'assurer que ce nouveau gobelet sera accepté par les programmes de recyclage municipaux.

En février, dans le cadre de l'engagement sur dix ans qu'il a pris de modifier les perceptions et les habitudes des consommateurs en les incitant à utiliser des gobelets réutilisables, Tim Hortons a annoncé son intention d'offrir gratuitement près de deux millions de gobelets réutilisables. Ce projet a été mis en suspens en raison de la pandémie, mais sera relancé lorsqu'il sera possible de le faire.

Parmi les autres initiatives de durabilité qui ont été annoncées par Tim Hortons à l'occasion de cette Semaine de réduction des déchets, citons :

Lundi : Des améliorations importantes ont été apportées aux serviettes en papier, ce que les invités pourront constater en restaurant au début de 2021. Les nouvelles serviettes sont faites de fibres recyclées à 100 % et requièrent 25 % moins de matières que nos serviettes actuelles. Le passage aux nouvelles serviettes devrait permettre d'économiser 900 tonnes de papier par année.

Mardi : Tim Hortons franchit une autre étape importante vers l'élimination du plastique en s'apprêtant à lancer, pour les sandwichs et les bagels, un nouvel emballage en papier entièrement recyclable et exigeant 17 % moins de papier. Selon les estimations, le nouvel emballage, qui devrait être déployé dans les restaurants en janvier, permettra de retirer de la circulation plus de 460 tonnes de plastique au cours de la prochaine année. Tim Hortons a également annoncé récemment le passage aux pailles en carton en vue d'éliminer environ 300 millions de pailles de plastique au cours de la prochaine année.

