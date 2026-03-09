TORONTO, le 9 mars 2026 /CNW/ - Tim Hortons vous en donne encore plus pour votre argent avec son nouveau repas à petit prix wrap-délice à 8,99 $, offert pour une durée limitée du midi jusqu'en soirée.

Jusqu'au 5 avril, de 11 h à 23 h, les invités peuvent personnaliser leur repas à petit prix wrap-délice à 8,99 $ en choisissant :

Tim Hortons propose une nouvelle offre alléchante pour le dîner et le souper avec son repas à petit prix wrap délice à 8,99 $, offert pour une durée limitée (Groupe CNW/Tim Hortons)

Un wrap-délice poulet, coriandre et lime, un wrap-délice au poulet habanero, ou un wrap-délice aux légumes (options de sauce coriandre et lime ou habanero);





Des quartiers de pommes de terre ou n'importe quel beigne classique en accompagnement;





Une boisson Coca-Cola de 500 mL.

« Nous sommes fiers d'offrir des prix abordables à nos invités, et pour célébrer l'arrivée du printemps, nous voulions leur proposer quelque chose de spécial : un repas wrap-délice complet pour seulement 8,99 $. », a déclaré Matthew Feaver, chef de l'innovation chez Tim Hortons.

« Nos wraps-délices sont très populaires chez Tim pour le dîner et le souper, c'est pourquoi nous les avons choisis pour cette offre spéciale. Faites de votre wrap-délice un vrai festin : accompagnez-le de quartiers de pommes de terre ou de votre beigne classique préféré, et ajoutez une boisson Coca-Cola. »

Les wraps-délices de Tim sont garnis d'ingrédients savoureux et de qualité : poulet croustillant ou cuit lentement (selon votre préférence), grains copieux, laitue fraîche, morceaux de tomates et de concombres, fromage et sauces délicieuses.

* Taxes en sus. Achetez un repas wrap-délice, qui comprend un wrap-délice, un accompagnement et une boisson admissibles pour 8,99 $. Offre de durée limitée au Canada seulement. Des conditions s'appliquent. Plus de détails sur l'appli.

© Tim Hortons, 2026. MD Coca-Cola ltée, utilisée sous licence.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les TimbitsMD emblématiques de Tim Hortons. Cela fait plus de 60 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

[email protected]