TORONTO, le 14 mai 2026 /CNW/ - Juste à temps pour les longues fins de semaine estivales, Tim Hortons bonifie sa gamme de cafés glacés pour la maison avec deux innovations offertes dès maintenant dans les épiceries au Canada : les cafés glacés prêts-à-boire Tim Hortons et les sirops pour café glacé Tim Hortons.

Le café glacé prêt-à-boire Tim Hortons est fait à partir de grains de café 100 % arabica et est offert en trois saveurs non sucrées : noir de torréfaction moyenne, vanille, et caramel.

Les sirops pour café glacé Tim Hortons sont offerts dans les saveurs cappuccino et moka. Vous pouvez les mélanger avec du lait pour un café glacé rapide et délicieux, ou avec des glaçons pour créer une succulente boisson à savourer à la maison.

« Nous sommes fiers de faire partie du quotidien de millions de Canadiennes et Canadiens dans les restaurants Tim Hortons, et nous savons qu'il y a de nombreuses autres occasions où nos invités ont envie de savourer leurs saveurs Tim préférées, y compris à la maison, au chalet, ou lors d'un voyage de camping », a déclaré Mieka Burns, vice-présidente des produits de consommation courante chez Tim Hortons.

« Nous sommes ravis de proposer à nos invités de nouvelles façons de déguster les saveurs de nos boissons élaborées avec soin, grâce au lancement de nos nouveaux cafés glacés prêts-à-boire et sirops pour café glacé »

Les cafés glacés prêts-à-boire Tim Hortons sont maintenant offerts partout au pays chez Walmart et dans les épiceries Metro au Québec. Ils seront également offerts dans la plupart des grandes épiceries au Canada dans les prochaines semaines.

Les sirops pour café glacé Tim Hortons sont maintenant offerts chez Fortinos, Save-On-Foods, No Frills, Maxi et Sobeys, dans les épiceries Metro au Québec, et en ligne sur BoutiqueTim.ca; ils seront également offerts dans la plupart des grandes épiceries au Canada sous peu.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos TimbitsMD emblématiques. Cela fait plus de 60 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

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