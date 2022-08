TORONTO, le 29 août 2022 /CNW/ - Tim Hortons est fier de présenter sa nouvelle collection érable d'automne fabriquée au Québec en partenariat avec Les Douceurs de l'érable Brien inc. Au menu : trois délicieuses sucreries à offrir en cadeau, fièrement préparées avec du sirop d'érable 100 % québécois.

Grâce à cette nouvelle collection en édition limitée, les invités peuvent offrir du Tim en cadeau ou se gâter avec les produits suivants :

Tim Hortons présente la NOUVELLE collection érable d'automne fabriquée au Québec, mettant en vedette du sirop d'érable, du beurre d'érable et des fondants à l'érable, tous préparés avec du sirop d'érable 100 % québécois (Groupe CNW/Tim Hortons)

Sirop d'érable Tim Hortons : D'une couleur ambrée, ce sirop de catégorie A au goût riche se mariera à merveille à vos savoureux brunchs de fin de semaine ou à vos boissons chaudes Tim Hortons préférées.





Une nouvelle gamme de pâtisseries et de boissons aux épices d'automne, ainsi qu'un nouveau beigne de rêve crémeux érable et pacanes, s'ajoutent également au menu de Tim Hortons. La bonne nouvelle : vous n'avez pas à attendre que les feuilles changent de couleur avant de commencer à profiter des saveurs délicieuses et réconfortantes de l'automne dans les restaurants Tim Hortons!

Cette année, le menu d'automne chez Tim comprend les produits suivants :

Tous les produits de la collection érable d'automne et les articles du menu sont offerts exclusivement dans les restaurants Tim Hortons participants partout au Canada.

