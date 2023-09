Cette campagne a été élaborée en 2021 par un groupe de propriétaires autochtones de restaurants Tim Hortons. Depuis, elle a permis d'accumuler plus de 2,6 millions de dollars pour des organismes autochtones.





Les fonds iront à la Société du chandail orange, la Société des survivants des pensionnats indiens, et la Fondation Nouveaux Sentiers au Québec.

TORONTO, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Tim Hortons et ses propriétaires de restaurant à travers le Canada sont fiers d'annoncer le retour de la campagne du beigne aux vermicelles orange pour une troisième année consécutive en soutien aux organismes autochtones.

Le 30 septembre et le 1er octobre, la totalité des recettes des ventes du beigne aux vermicelles orange ira à la Société du chandail orange, la Société des survivants des pensionnats indiens, et la Fondation Nouveaux Sentiers au Québec.

« C'est un honneur de travailler avec ces trois organismes afin d'aider à sensibiliser les gens à l'importance de l'histoire des Autochtones au Canada », a déclaré Hope Bagozzi, Directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Grâce à sa troisième campagne annuelle du beigne aux vermicelles orange, Tim Hortons a pour objectif d'amasser des fonds qui soutiennent directement ses partenaires ainsi que le développement de programmes et d'occasions d'apprentissage essentiels dans leurs communautés. »

« Alors que nous nous préparons à lancer la campagne du beigne aux vermicelles orange 2023, nous souhaitons souligner notre partenariat avec Tim Hortons. Son soutien a été déterminant pour nous aider à fournir des services essentiels aux communautés dans le besoin », a affirmé Angela White, Directrice générale de la Société des survivants des pensionnats indiens.

« L'année dernière, la générosité des Canadiens a dépassé nos attentes, ce qui nous a permis d'aider concrètement nos communautés. Nous nous réjouissons de poursuivre cette longue et fructueuse collaboration, alors que Tim Hortons continue à nous soutenir dans nos efforts pour la vérité et la réconciliation. Nous n'amassons pas simplement des fonds, nous sensibilisons aussi les gens au travail important de la Société des survivants des pensionnats indiens. »

La Journée du chandail orange est soulignée le 30 septembre chaque année depuis 2013, année où Phyllis Webstad a raconté le récit de sa première journée au pensionnat. Son organisme, la Société du chandail orange, et le mouvement Chaque enfant compte qu'elle a créé continuent de sensibiliser le public à l'histoire des pensionnats au Canada, tout en rendant hommage aux survivants, à leurs familles et aux enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux. En 2021, le gouvernement fédéral a fait du 30 septembre la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

« La Société du chandail orange tient à remercier Tim Hortons pour son soutien continu à notre organisme à but non lucratif grâce à la campagne du beigne aux vermicelles orange. Le 30 septembre l'an dernier, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de déguster un beigne aux vermicelles orange et de discuter avec le premier ministre, à Niagara Falls, en Ontario », a déclaré Phyllis Webstad, fondatrice de la Société du chandail orange.

« J'ai alors pu lui faire part de notre bonheur d'être soutenus par Tim Hortons, et de comment cette campagne annuelle nous permet de maintenir le dialogue concernant l'histoire des pensionnats au Canada. »

