TORONTO, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, les restaurants Tim Hortons participants du Canada ont commencé à offrir des œufs brouillés, préparés avec des œufs fraîchement cassés 100 % d'ici!

Entre 4 h et 11 h, les invités pourront commander un wrap‑délice œufs brouillés et saucisse, un wrap‑délice œufs brouillés et bacon ou un wrap‑délice œufs brouillés et fromage. Tous les wraps‑délices aux œufs brouillés contiennent une galette de pommes de terre et la sauce bien‑aimée de l'emblématique wrap‑matin du travailleur.

Tim Hortons offre maintenant des œufs brouillés fraîchement cassés 100 % d’ici! (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Nous sommes ravis de présenter la nouveauté de notre menu déjeuner : nos délicieux œufs brouillés moelleux, préparés tous les matins dans nos cuisines avec des œufs fraîchement cassés 100 % d'ici. Les Canadiens et les Canadiennes adorent commencer la journée avec leur café et leur déjeuner préféré chez Tim. Nous avons hâte de les voir craquer pour nos œufs brouillés, une nouvelle façon délicieusement satisfaisante de commencer la journée! », affirme Carolina Berti, vice‑présidente, Marketing et innovation chez Tim Hortons.

« Nous sommes particulièrement fiers de soutenir autant les producteurs d'œufs canadiens et d'être en mesure de préparer tous nos déjeuners, y compris notre tout nouveau wrap‑délice aux œufs brouillés, avec des œufs fraîchement cassés. »

Les wraps‑délices aux œufs brouillés sont maintenant offerts dans les restaurants Tim Hortons partout au pays. Il est aussi possible de les commander pour emporter ou pour livraison sur l'appli Tim.

« Nous sommes sincèrement reconnaissants de l'engagement continu de Tim Hortons à s'approvisionner en œufs canadiens. L'entreprise appuie ainsi les nombreux producteurs et familles agricoles d'ici qui produisent chaque jour avec passion ces œufs, a déclaré Roger Pelissero, président des Producteurs d'œufs du Canada. Les œufs canadiens respectent notre rigoureux programme Assurance qualité des œufsMC (AQO®), qui englobe des normes élevées en matière de soins aux animaux et de salubrité des aliments, et qui certifie que les œufs proviennent d'une ferme canadienne. »

Tim Hortons® a ouvert son premier restaurant en 1964 à Hamilton, en Ontario. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les cœurs en servant de savoureux beignes et Timbits®, et le café préféré des gens d'ici. Tim est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays: ses 4 000 restaurants répartis partout au Canada font partie du tissu social de nos communautés. Ils proposent des boissons chaudes et froides (comme des lattes, cappuccinos, doses d'espresso, thés, ou les célèbres cappuccinos glacés), d'irrésistibles déjeuners, sandwichs, wraps et soupes, et bien plus encore! Il y a plus de 5 700 restaurants Tim Hortons® au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

