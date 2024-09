Cette campagne a été élaborée en 2021 par un groupe de propriétaires autochtones de restaurants Tim Hortons. Depuis, elle a permis d'accumuler plus de 3,6 millions de dollars pour des organismes autochtones.





Toutes les recettes des ventes du beigne aux vermicelles orange aujourd'hui seront reversées à la Société du chandail orange, à la Société des survivants des pensionnats indiens, à la Fondation Nouveaux Sentiers au Québec, et nouvellement cette année, au Fonds Downie & Wenjack et au Centre d'éducation Ulnooweg.

TORONTO, le 30 sept. 2024 /CNW/ - Tim Hortons et ses propriétaires de restaurant à travers le Canada sont fiers d'annoncer le retour de la campagne du beigne aux vermicelles orange pour une quatrième année consécutive, aujourd'hui, en soutien aux organismes autochtones.

Ce jour-là, la totalité des recettes des ventes du beigne aux vermicelles orange ira à la Société du chandail orange, à la Société des survivants des pensionnats indiens, à la Fondation Nouveaux Sentiers au Québec, et nouvellement cette année, au Fonds Downie & Wenjack et au Centre d'éducation Ulnooweg.

Tim Hortons et ses propriétaires de restaurant à travers le Canada sont fiers d'annoncer le retour de la campagne du beigne aux vermicelles orange pour une quatrième année consécutive, aujourd'hui, en soutien aux organismes autochtones.

« Nous sommes fiers de tenir la campagne du beigne aux vermicelles orange pour une quatrième année consécutive, et de soutenir deux nouveaux organismes autochtones - le Fonds Downie & Wenjack et le Centre d'éducation Ulnooweg - pour que nous puissions avoir une incidence encore plus importante partout au pays », se réjouit Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« L'année dernière, nous avons amassé plus d'un million de dollars dans le cadre de cette campagne. Nous remercions largement nos invités et les propriétaires de restaurant Tim Hortons de partout au Canada pour leur soutien. »

CITATIONS

« Nous sommes fiers de participer à la campagne du beigne aux vermicelles orange 2024 de Tim Hortons. Grâce au programme scolaire, nous veillons à ce que la prochaine génération de jeunes canadiens comprenne la véritable histoire de ce pays, mais également la valeur du savoir et de la culture autochtones. Cette année, nous avons fourni des ressources à plus de 8 000 éducateurs d'un océan à l'autre, pour leur permettre de véhiculer les perspectives autochtones à travers différents sujets. Nous avons hâte de voir combien de jeunes nous pourrons aider grâce au soutien des membres d'équipe et des invités de Tim Hortons. Ensemble, nous pouvons favoriser la réconciliation. »

Sarah Midanik, PDG du Fonds Downie & Wenjack

« L'aide généreuse de Tim Hortons a certainement une incidence positive sur nos jeunes et nos communautés. Elle permet la réussite continue d'initiatives favorisant le bien-être global, notamment physique, psychologique, mental et spirituel. Sans oublier l'instauration d'un environnement essentiel pour que les Aînés et les gardiens du savoir puissent raconter leur histoire, tisser des liens importants avec les jeunes, et jouer un rôle crucial dans la résurgence de notre héritage culturel et linguistique. Ces efforts sont nécessaires au bien-être de nos communautés. Avec cette aide, nous sommes en mesure d'interagir avec un grand nombre de jeunes, leur fournissant les ressources qui feront d'eux les leaders et professionnels de demain. »

Chris Googoo, directeur de l'exploitation du Centre d'éducation Ulnooweg

« La Société du chandail orange est profondément reconnaissante de l'aide que Tim Hortons nous apporte avec la campagne du beigne aux vermicelles orange. Chaque beigne vendu nous permet de continuer de soutenir des programmes destinés aux survivants, et de favoriser la guérison et l'espoir au sein de nos communautés. Ensemble, nous pouvons changer les choses. »

Shannon Henderson, présidente de la Société du chandail orange

« La campagne du beigne aux vermicelles orange apporte une aide précieuse à la Société des survivants des pensionnats indiens. Ce financement sans restriction nous permet de combler des lacunes importantes, de sorte à répondre à la demande grandissante et à offrir davantage de services aux communautés éloignées. Nous pouvons d'ailleurs plus facilement aider les personnes touchées par des situations de crise (les autres subventions et financements ne le permettent normalement pas). En plus de tout cela, ce soutien permet de sensibiliser le public à notre mission. Avec Tim Hortons, nous avons une incidence positive dans la vie des survivants, des familles et des communautés de partout en Colombie-Britannique. Ensemble, nous favorisons la guérison, la justice et l'espoir. »

Angela White, directrice exécutive de la Société des survivants des pensionnats indiens

« Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance envers la grande famille Tim Hortons pour leur soutien continu envers notre mission. Leur engagement lors de la Journée de la vérité et de la réconciliation, renforce non seulement notre mission, mais permet aussi de sensibiliser l'ensemble du Québec à cette journée si importante. Merci - Tshinashkumitinau - de contribuer à créer un avenir meilleur pour les jeunes des Premières Nations au Québec. »

Danisse Neashit, Responsable des communications et du développement philanthropique, Fondation Nouveaux Sentiers



Pour en savoir plus sur la campagne du beigne aux vermicelles orange, visitez le https://www.timhortons.ca/le-beigne-aux-vermicelles-orange.

