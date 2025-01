TORONTO, le 6 janv. 2025 /CNW/ - Le menu à petit prix SélecTim de Tim Hortons met en vedette quatre délicieuses options à partir de seulement 2,99 $. Elles sont offertes toute la journée aux invités dans les restaurants participants au Canada.

Le menu SélecTim propose le nouveau feuilleté aux œufs épinards et feta (3,99 $), en plus de trois produits populaires : le bagel plein-goût avec fromage à la crème (3,19 $), les mini-omelettes quatre fromages (3,99 $) et les roulades salées poivrons rouges grillés et fromage suisse (2,99 $).

Tim Hortons met en vedette le NOUVEAU feuilleté aux œufs épinards et feta dans le menu à petit prix SélecTim, qui offre 4 délicieuses options à partir de seulement 2,99 $ (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Les invités adorent Tim Hortons pour l'excellent rapport qualité-prix de ses produits absolument savoureux », affirme Carolina Berti, vice-présidente, Marketing et innovation chez Tim Hortons.

« Avec notre menu SélecTim, nous sommes ravis d'offrir quotidiennement quatre délicieuses options fraîchement préparées chaque jour et servies chaudes. À partir de seulement 2,99 $, c'est une vraie aubaine! Tous ces produits se marient parfaitement à une tasse du café préféré des gens d'ici. »

