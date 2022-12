Au début de 2023, les restaurants Tim Hortons au Canada introduiront des ustensiles en fibres en bois, pour remplacer plus de 90 millions d'articles de plastique à usage unique utilisés chaque année. Ils passeront également des couvercles en plastique aux couvercles en fibres pour les bols-délices.

À Vancouver , elle met à l'essai actuellement pendant environ 12 semaines des couvercles en fibres, sans plastique et recyclables pour les boissons chaudes.

TORONTO, le 20 déc. 2022 /CNW/ - Au début de 2023, les invités des restaurants Tim Hortons au Canada pourront utiliser des ustensiles faits de bois et de fibres pour remplacer environ 90 millions de plastiques à usage unique utilisés chaque année. Le couteau et la fourchette en bois ainsi que la cuillère en fibres seront compostables. Fermement engagée à réduire les plastiques à usage unique, Tim Hortons remplacera par ailleurs les couvercles en plastique des bols-délices par des couvercles en fibre.

Tim Hortons lancera de nouveaux emballages et ustensiles réutilisables partout au Canada en 2023. À Vancouver, elle met à l'essai des couvercles à boissons chaudes composés de fibres recyclées. (Groupe CNW/Tim Hortons)

Cela est sans compter le lancement, au début de 2023, d'un nouvel emballage pour le déjeuner et le dîner. Conçu de manière efficace, celui-ci contiendra 75 % de matériaux en moins que les boîtes à wrap précédentes, pour une économie annuelle estimée dépassant les 1 400 tonnes de matériaux.

Tim Hortons met aussi à l'essai un couvercle en fibres, sans plastique et recyclable pour ses boissons chaudes. Ce test a lieu pendant environ douze semaines à Vancouver. Il évalue l'introduction de solutions de rechange au plastique, soit des articles faciles à recycler et à réutiliser qui permettent d'offrir la même qualité d'expérience aux invités.

« Dans le cadre de notre plateforme de durabilité "Tim. Du bien au quotidien. », nous cherchons constamment à faire des choix réfléchis, petits et grands, pour revoir les matériaux et la conception de nos produits dans l'optique d'éliminer les emballages et d'innover dans le respect de l'environnement », a déclaré Paul Yang, directeur principal de l'approvisionnement, de la durabilité et de l'emballage chez Tim Hortons.

Les restaurants Tim Hortons élimineront également tous les sacs de plastique à usage unique et offriront aux invités la possibilité d'acheter des sacs réutilisables à partir de janvier.

À Vancouver, ils continuent de collaborer avec Return-It sur un projet pilote permettant aux invités d'obtenir un gobelet réutilisable et consigné en échange d'un dépôt. Ceux-ci auront ainsi la chance de participer à notre mission qui consiste à réduire les déchets à usage unique. Le projet pilote a pris de l'ampleur depuis son lancement dans 10 restaurants en mai : en plus des neuf bacs publics actuels et des plus de 60 points à Vancouver pour le retour des gobelets, deux restaurants Tim Hortons ont pris part à cet essai. Ils sont situés au 650, rue Georgia Ouest et au 107-505, rue Burrard.

Pour en savoir plus sur la façon de participer à notre programme de gobelets consignés et pour découvrir les restaurants participants, visitez le app.sharewares.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'engagement de Tim Hortons en matière de durabilité, veuillez consulter le www.timhortons.ca/Timdubienauquotidien.

