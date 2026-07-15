Le Jour des camps(MC) de Tim Hortons® est de retour aujourd'hui : 100 % des recettes du café chaud et du TimGlacé(MC) sont versées* aux Camps de la Fondation Tim Hortons!

Depuis 1991, Tim Hortons ® , ses franchisés et ses invités ont recueilli ensemble plus de 275 millions de dollars grâce au Jour des camps pour soutenir le travail des Camps de la Fondation Tim Hortons, qui aide les jeunes issus de milieux défavorisés à se réaliser pleinement.

, ses franchisés et ses invités ont recueilli ensemble plus de 275 millions de dollars grâce au Jour des camps pour soutenir le travail des Camps de la Fondation Tim Hortons, qui aide les jeunes issus de milieux défavorisés à se réaliser pleinement. Plus de 13 millions de dollars ont été amassés lors de l'édition de 2025!

Lors du Jour des camps, les Canadiens peuvent soutenir la Fondation en se procurant un badge de don pour 2 \((toutes les recettes sont versées aux Camps Tim), ou un bracelet du Jour des camps pour 3\) (toutes les recettes nettes sont versées aux Camps Tim). De plus, ils peuvent se procurer un beigne du Jour des camps pour 2 $ dans les restaurants participants (la totalité des recettes va aux Camps Tim).

TORONTO, July 15, 2026 /CNW/ - C'est le Jour des camps aujourd'hui dans les restaurants Tim Hortons au Canada et aux États-Unis : 100 % des recettes du café chaud et du TimGlacéMC sont versées aux Camps de la Fondation Tim Hortons!

Le Jour des camps de Tim Hortons est de retour aujourd’hui : 100 % des recettes du café chaud et du TimGlacé sont versées* aux Camps de la Fondation Tim Hortons!

« Depuis près de quatre décennies, le Jour des camps est un puissant rappel de ce que nous pouvons accomplir ensemble dans la communauté. Chaque café chaud ou TimGlacéMC vendu le 15 juillet aide directement les jeunes issus de milieux défavorisés à se réaliser pleinement. L'an dernier, nous avons récolté la somme incroyable de 13 millions de dollars! », a déclaré Axel Schwan, président de Tim Hortons.

« Je tiens à remercier nos merveilleux franchisés, leurs équipes et nos invités pour leur générosité année après année. J'encourage tout le monde à se joindre à nous lors du Jour des camps pour venir en aide à des jeunes qui méritent d'avoir toutes les chances de réussir. »

Le Jour des camps a été inauguré en 1987 par 58 franchisés du Canada atlantique qui ont fait don de leurs ventes pendant 24 heures pour bâtir le Camp Tim Horton pour les enfants, qui a ouvert l'année suivante à Tatamagouche, en Nouvelle-Écosse. L'initiative s'est étendue à l'ensemble des restaurants Tim Hortons du Canada en 1991.

À ce jour, la Fondation a soutenu près de 350 000 jeunes issus de milieux défavorisés en leur permettant de participer aux Camps Tim - désormais un programme pluriannuel de développement de la confiance, de la résilience et d'autres compétences essentielles - et au programme en classe de Tim, lancé en 2024 pour favoriser le leadership et l'apprentissage social et émotionnel dans les écoles du pays.

« Le Jour des camps est un puissant rappel de ce qui rend la communauté Tim Hortons si spéciale. Chaque année, les franchisés, les employés et les invités s'unissent pour aider les jeunes qui en ont le plus besoin. Chaque café acheté lors du Jour des camps aide les jeunes à développer leur confiance et de nouvelles compétences, ainsi qu'à découvrir les possibilités d'avenir qui s'offrent à eux. C'est inspirant de voir comment de petits gestes de générosité peuvent mener à des résultats extraordinaires », a déclaré Caroline Barham, franchisée Tim et présidente des Camps de la Fondation Tim Hortons.

Moyens de soutenir les Camps Tim lors du Jour des camps :

La totalité des recettes du café chaud et du TimGlacé MC est versée aux Camps de la Fondation Tim Hortons. Aujourd'hui, profitez-en pour commander un café plus grand qu'à l'habitude, et offrir un café (ou deux) à vos proches!

est versée aux Camps de la Fondation Tim Hortons. Aujourd'hui, profitez-en pour commander un café plus grand qu'à l'habitude, et offrir un café (ou deux) à vos proches! Commandez un contenant Tim à la 12 à partager, qui comprend l'équivalent de 12 petits cafés ainsi que des gobelets, des godets de produits laitiers et des sachets d'édulcorant.

Vous pouvez acheter un beigne du Jour des camps (2 $), un badge de don (2 $) ou un bracelet du Jour des camps (3 $) dans un restaurant participant au Canada aujourd'hui. Toutes les recettes sont versées aux Camps Tim.

Tout au long de l'année, vous pouvez également arrondir votre facture sur l'appli Tim pour soutenir les Camps Tim. Pour arrondir votre facture à la dizaine de sous supérieure, ouvrez l'appli, appuyez sur « Communauté » ou l'option de don, et activez la fonction « Arrondissez ». Vous pouvez également demander à un employé Tim d'arrondir votre commande pour vous.

Enfin, vous pouvez faire un don unique ou mensuel en ligne en tout temps au campstim.com.

* Recettes des ventes du café chaud et du TimGlacéMC (avant les taxes)

À PROPOS DES CAMPS DE LA FONDATION TIM HORTONS

Les Camps de la Fondation Tim Hortons est un organisme à but non lucratif fondé en 1974 par Ron Joyce en l'honneur de son regretté ami, Tim Horton. Depuis plus de 50 ans, les programmes des Camps Tim jouent un rôle clé dans le développement des jeunes, aidant les jeunes issus de milieux défavorisés à acquérir les compétences et la confiance nécessaires pour se bâtir un avenir meilleur. Grâce aux expériences vécues aux camps et en classe, les jeunes développent leur résilience, leur leadership et leur sens des responsabilités, ce qui leur permet de s'épanouir à l'école, au travail et dans la vie. Partout en Amérique du Nord, les Camps Tim ont fait vivre des expériences transformatrices à près de 350 000 jeunes, sans frais pour eux ni pour leur famille. Tout cela est possible grâce à la générosité des franchisés, des invités, des partenaires commerciaux, des donateurs et des partenaires de la communauté de Tim Hortons.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos TimbitsMD emblématiques. Cela fait plus de 60 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, consultez le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

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