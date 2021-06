« Nous voulions donner le coup d'envoi de la saison en lançant deux nouvelles boissons de tous les jours pour nos invités qui cherchent à se rafraîchir avec des boissons au goût d'été », explique Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Les deux nouvelles boissons RafraîchiTim aux vrais fruits s'inscrivent également dans notre engagement de proposer à nos invités des produits sans colorants ni arômes artificiels, et nous leur offrons ici des boissons rafraîchissantes qu'ils pourront savourer tout l'été! »

Les nouveaux RafraîchiTim aux vrais fruits sont offerts à 2,49 $* plus taxes dans les restaurants participants au Canada.

*Les prix peuvent varier selon la région et le format de la boisson.

