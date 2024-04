Il y a 180 cartes à collectionner mettant en vedette deux athlètes emblématiques reconnus pour leur rivalité (comme Connor McDavid et Auston Matthews ), leur année de repêchage (comme Sidney Crosby et Kris Letang ), leur lien familial (comme Brady et Matthew Tkachuk ), ou leur association victorieuse (comme Marie-Philip Poulin et Sarah Nurse ).





TORONTO, le 15 avril 2024 /CNW/ - Dès aujourd'hui, les invités de Tim Hortons de partout au Canada pourront commencer à collectionner les NOUVELLES cartes de collection Duos remarquables de Tim Hortons mettant en vedette des joueurs et des légendes de la LNHMD, et des joueuses de la PWHLMD.

Tim Hortons lance les nouvelles cartes de collection Duos remarquables mettant en vedette des joueurs et des légendes de la LNH, et des joueuses de la PWHL (Groupe CNW/Tim Hortons)

Il y a 180 cartes à collectionner mettant en vedette deux athlètes emblématiques reconnus pour leur rivalité (comme Connor McDavid et Auston Matthews), leur année de repêchage (comme Sidney Crosby et Kris Letang), leur lien familial (comme Brady et Matthew Tkachuk), ou leur association victorieuse (comme Marie-Philip Poulin et Sarah Nurse).

Chaque paquet de cartes de collection Duos remarquables contient 3 cartes et offre la chance de gagner une carte de prix dorée Collectionnez pour gagner ou des prix « duo », notamment :

un véhicule Hyundai VENUE 2024 OU un véhicule Hyundai ELANTRA 2024;

un véhicule Hyundai ELANTRA 2024; un voyage pour rencontrer Nick Suzuki ET assister à une partie des Canadiens de Montréal;

assister à une partie des Canadiens de Montréal; une Carte-cadeau TimMD de 500 $ ET une carte-cadeau Esso de 500 $.

Un paquet de cartes coûte 1,50 $ (taxes en sus) à l'achat d'une boisson admissible, ou 1,99 $ (taxes en sus) sans achat de boisson. Les restaurants participants offriront également l'album du collectionneur au prix de 19,99 $ (taxes en sus), dans lequel les invités pourront organiser 180 cartes.

« Nos invités peuvent collectionner nos nouvelles cartes Duos remarquables uniques mettant en vedette certains des plus grands noms du hockey, en duo », a déclaré la directrice du marketing de Tim Hortons, Hope Bagozzi.

« L'enthousiasme des invités sera à son comble au déballage des paquets, puisqu'ils courront la chance de gagner de superbes prix, notamment un nouveau véhicule Hyundai ou une rencontre avec Nick Suzuki! »

Défi séries éliminatoires de la Coupe StanleyMC du Défi de hockey de la LNHMD de Tim Hortons

Tim Hortons offre aussi aux membres FidéliTimMC la chance de gagner gros sur l'appli TimMD grâce au Défi séries éliminatoires de la Coupe StanleyMC du Défi de hockey de la LNHMD! Dès le 20 avril, les membres FidéliTimMC pourront participer gratuitement chaque jour de match sur l'appli TimMD en choisissant 3 joueurs qui, selon eux, marqueront des buts. Le cas échéant, ces invités recevront des points FidéliTimMC ou une offre. Effectuer des choix gagnants 7 jours consécutifs permet de courir la chance de gagner du café ou du thé gratuit pendant un an.

Le participant avec le plus de choix gagnants après la remise de la Coupe Stanley remportera le grand prix de cette année : un voyage pour 2 à la Finale de la Coupe StanleyMC 2025! Il est également possible de gagner du café Tim Hortons gratuit pendant un an et des Cartes-cadeaux TimMD.

Pour plus d'informations sur le Défi séries éliminatoires de la Coupe StanleyMC du Défi de hockey de la LNHMD de Tim Hortons, dont les prix de cette année, la façon dont les points sont attribués et le règlement, consultez l'appli TimMD ou le https://www.timhortons.ca/defi-de-hockey-de-la-lnh-de-tim-hortons.

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos Timbits® emblématiques. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les cœurs en servant de savoureux beignes et Timbits, et le café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Il y a plus de 5 700 restaurants Tim Hortons® au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

