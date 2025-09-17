TORONTO, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Tim Hortons a concocté une collection d'articles d'Halloween effroyablement amusants qui sont parrrfaits pour la saison des frissons.

Offerte pour une durée limitée dans les restaurants participants au Canada, la collection 2025 est sous le thème du chat noir et comprend les articles suivants :

Tim Hortons lance de NOUVEAUX articles terrifiants pour la collection d’Halloween, dont une tasse chat noir avec des motifs activés par la chaleur, un gobelet phosphorescent et un seau Timbits! (Groupe CNW/Tim Hortons)

Une tasse chat noir de collection qui se transforme comme par magie à la chaleur. Versez‑y votre boisson chaude préférée de Tim et observez les détails cachés apparaître.





en plastique phosphorescent, une option amusante et pratique pour les boissons froides ou glacées.





en plastique phosphorescent, une option amusante et pratique pour les boissons froides ou glacées. Cette année, la collection met en vedette un seau d'Halloween Timbits phosphorescent sous le thème du chat noir. Il peut être acheté seul ou rempli de 31 Timbits, parfaits à partager.

« Chaque année, nos articles d'Halloween ensorcellent les amoureux de Tim Hortons, et cette collection saisonnière est devenue l'une des plus attendues de l'année », déclare Christie Song, directrice de la gestion des produits de détail chez Tim Hortons.

« Nous sommes ravis de faire partie des traditions d'Halloween de nos invités cette année encore et de rendre leurs célébrations toujours plus uniques et amusantes. »

Les invités peuvent également visiter le site BoutiqueTim.ca pour découvrir d'autres articles d'Halloween, notamment un costume de boîte de Timbits pour enfant et un costume de bûcheron pour chien.

Autres nouveautés chez Tim :

Tim Hortons lance une nouvelle friandise saisonnière : le beigne de rêve explosion de saveurs à la vanille épicée. Offert pour une durée limitée, il est saupoudré de sucre à la cannelle et rempli de crème à la vanille.

Tim Hortons propose également un sirop à la vanille sans sucre à ses invités. Essayez‑le dans votre latte, votre café infusé à froid ou votre café lors de votre prochaine visite chez Tim.

