Tim Hortons lance AUJOURD'HUI sa toute première campagne nationale du biscuit sourire des fêtes, dont 100 % des recettes seront versées à des organismes caritatifs et communautaires locaux ainsi qu'aux Camps de la Fondation Tim Hortons

TORONTO, le 13 nov. 2023 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui jusqu'au 19 novembre, Tim Hortons célèbre le temps des fêtes avec sa toute première campagne nationale du biscuit sourire des fêtes. Pour chaque biscuit sourire des fêtes vendu, 100 % des recettes seront versées à des organismes caritatifs et communautaires partout au Canada, y compris les Camps de la Fondation Tim Hortons.

« Depuis plus de 25 ans, nos invités aiment vraiment se rallier à nous lors de chaque campagne du biscuit sourire afin de recueillir des dons importants pour des organismes caritatifs et des groupes communautaires près de chez eux », dit Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Il n'y a pas de meilleur moment que la période des fêtes pour raviver cette tradition, et nous sommes ravis que le biscuit sourire des fêtes soutienne également les Camps de la Fondation Tim Hortons, qui, depuis 1974, ont aidé plus de 315 000 jeunes dans plus de sept Camps Tim. Nous savons que les gens d'ici seront emballés à l'idée de célébrer avec nous la générosité et la gentillesse pendant la période des fêtes. »

Le biscuit sourire des fêtes de Tim Hortons est un délicieux biscuit au sucre aux pépites de chocolat blanc garni de vermicelles rouges et verts et décoré d'un sourire tracé à la main. Partagez-les avec votre famille, vos amis et vos collègues, tout en venant en aide à votre communauté, un biscuit à la fois.

Pour en savoir plus sur la campagne du biscuit sourire des fêtes, visitez le https://www.timhortons.ca/biscuit-sourire-des-fetes. Visitez le restaurant Tim Hortons près de chez vous pour acheter des biscuits sourire des fêtes cette semaine, ou passez une commande de cueillette ou de livraison sur l'appli TimMD.

