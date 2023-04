Les cartes de collection Légendes de Tim Hortons présentent 180 joueurs parmi les meilleurs et les plus influents sur la patinoire, notamment : Wayne Gretzky , Hayley Wickenheiser , Patrick Roy , Angela James , Mario Lemieux , Ray Bourque , Jayna Hefford , Steve Yzerman , Martin St. Louis , et bien d'autres encore.

présentent 180 joueurs parmi les meilleurs et les plus influents sur la patinoire, notamment : , , , , , , , , , et bien d'autres encore. Cette collection comprend cinq cartes inédites « Meilleur au monde » qui mettent en vedette certains des plus grands joueurs au niveau mondial, comme les Canadiens Wayne Gretzky et Hayley Wickenheiser , l'Américain Brett Hull , le Suédois Nicklas Lidstrom et le Finlandais Teemu Selanne.

, l'Américain , le Suédois et le Finlandais Teemu Selanne. Les collectionneurs courent la chance de gagner des cartes autographiées dans leurs paquets de cartes Légendes de Tim Hortons , entre autres : l'une des 99 cartes signées par Wayne Gretzky , l'une des 33 cartes signées par Patrick Roy , et l'une des 22 cartes signées par Hayley Wickenheiser .

TORONTO, le 17 avril 2023 /CNW/ - Tim Hortons lance aujourd'hui sa toute première collection de cartes Légendes, mettant en vedette 180 personnalités parmi les meilleures et les plus influentes sur la patinoire, avec d'anciens joueurs de la LNH et des joueuses ayant marqué le hockey féminin d'Équipe Canada : Wayne Gretzky, Hayley Wickenheiser, Patrick Roy, Angela James et plusieurs autres.

Tim Hortons lance aujourd’hui les NOUVELLES cartes de collection Légendes, mettant en vedette des anciens de la LNH et des légendes du hockey féminin d’Équipe Canada, avec Wayne Gretzky, Hayley Wickenheiser, Patrick Roy, Angela James et plusieurs autres! (Groupe CNW/Tim Hortons)

Tim poursuit son engagement à valoriser la présence des femmes et des jeunes filles dans le sport, et ce partout au pays. Les cartes de collection Légendes de Tim Hortons mettent de l'avant 25 femmes qui ont marqué l'Équipe Canada au fil du temps. On y retrouve Angela James, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un article dans le magazine Ensemble, faisons bouger les choses de Tim Hortons, où elle partage ses triomphes et ses défis en tant que hockeyeuse issue d'une minorité visible.

« Je ressens énormément de fierté en faisant partie de cette collection de joueuses de hockey légendaires mettant en vedette des Canadiennes à l'avant-garde du changement, celles qui ont réussi à rendre le hockey plus accessible et plus inclusif pour tous », a déclaré Mme James, l'une des deux premières femmes intronisées au Temple de la renommée du hockey, en plus d'être la première joueuse ouvertement homosexuelle et la deuxième joueuse de couleur honorée au Temple.

L'album du collectionneur des cartes Légendes de Tim Hortons et l'emballage de chaque paquet de cartes présentent Wayne Gretzky, Hayley Wickenheiser et Patrick Roy. Hayley Wickenheiser et Ray Bourque sont présentés aux côtés de Wayne Gretzky dans une vidéo publicitaire, où ils évoquent certains de leurs moments les plus légendaires sur la patinoire.

« Ma participation à la collection des cartes Légendes de Tim Hortons fut une expérience extraordinaire qui m'a permis de revivre certains des plus grands moments de ma carrière », affirme Wayne Gretzky. « C'était formidable de travailler avec Hayley et Ray, de célébrer nos réalisations ensemble. »

Les collectionneurs courent la chance de gagner des cartes autographiées dans leurs paquets de cartes Légendes de Tim Hortons, entre autres : l'une des 99 cartes signées par Wayne Gretzky, l'une des 33 cartes signées par Patrick Roy, et l'une des 22 cartes signées par Hayley Wickenheiser. La collection des Légendes contient cinq cartes inédites « Meilleur au monde » qui présentent certains des plus grands joueurs au niveau mondial, comme les Canadiens Wayne Gretzky et Hayley Wickenheiser, l'Américain Brett Hull, le Suédois Nicklas Lidstrom et le Finlandais Teemu Selanne.

Dans certains paquets, on retrouve des cartes dorées Collectionnez pour gagner donnant la chance de gagner des chandails encadrés et autographiés par des légendes, en plus de prix instantanés de beignes, de café et de thé*.

Les invités peuvent acheter un paquet de trois cartes au prix de 1 $ avec tout achat de boisson admissible ou de 1,99 $ sans achat de boisson admissible. Les restaurants participants offriront également l'album du collectionneur au prix de 19,99 $, dans lequel les invités pourront organiser leurs cartes†.



Cartes Upper Deck ©2023 UDC. 5830 El Camino Real, Carlsbad, CA 92008. Tous droits réservés. Imprimées aux É.-U.





NHL, l'emblème NHL, LNH, et l'emblème LNH sont des marques de commerce déposées de la Ligue nationale de hockey. Tous les logotypes et toutes les marques de la LNH, ainsi que les logotypes et les marques des équipes de la LNH illustrés aux présentes, appartiennent à la LNH et à ses équipes respectives et ne peuvent être reproduits sans le consentement préalable écrit de NHL Enterprises, L.P. ©LNH 2023. Tous droits réservés.





Le logo Alumni est une marque déposée de l'Association des anciens de la LNH et est utilisé sous licence par Tim Hortons. Produit sous licence officielle de l'Association des anciens de la LNH. © Association des anciens de la LNH 2023. Tous droits réservés.





MD Marque déposée de Hockey Canada. Produit sous licence officielle de Hockey Canada. Le logo d'Équipe Canada est une marque déposée de Hockey Canada et est utilisé sous licence par Tim Hortons.





Legends sont des marques déposées du Temple de la renommée du hockey et musée (« TRMH »), Toronto, Canada. ©2023 TRMH. Tous droits réservés. * Aucun achat requis pour participer au concours. Consultez les règlements du concours ici.





* Les prix peuvent varier. Dans les restaurants Tim Hortons participants au Canada, jusqu'à épuisement des stocks.

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts des Canadiens. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 400 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

À propos de l'Association des anciens de la LNH

L'Association des anciens joueurs de la LNH (AJLNH), créée en 1999, est une organisation dédiée à l'amélioration des conditions de vie de tous les anciens joueurs de la LNH et de leurs familles. L'AJLNH exécute son mandat auprès de ses membres de plusieurs manières, notamment en attribuant une aide financière, un soutien au bien-être mental et émotionnel, des soins de santé, une aide à la transition d'après carrière et une aide à la famille, le tout dans un cadre visant à honorer les réalisations de ses membres. Depuis sa fondation, l'AJLNH est devenue la plus grande association de joueurs de hockey professionnels à la retraite, et s'efforce d'accompagner tous les anciens joueurs de la LNH dans leur parcours. Pour en savoir plus et consulter nos dernières publications, visitez le www.nhlalumni.com.

Le logo Alumni est une marque déposée de l'Association des anciens de la LNH. © Association des anciens de la LNH, 2023. Tous droits réservés.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: veuillez écrire à [email protected]