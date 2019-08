Tim Hortons et Olympiques spéciaux Canada amassent 150 000 $ lors de la Journée mondiale de l'inclusion

Les fonds amassés servent à appuyer plus de 47 500 enfants, jeunes et adultes présentant une déficience intellectuelle qui participent en ce moment aux programmes d'Olympiques spéciaux à travers le pays

TORONTO, le 7 août 2019 /CNW/ - Le 20 juillet dernier, les invités de Tim Hortons de partout au pays ont permis d'amasser le montant record de 150 000 $ pour les athlètes d'Olympiques spéciaux lors de la Journée mondiale de l'inclusion, en achetant un beigne d'édition limitée. La totalité des recettes des ventes de ce beigne est versée aux programmes d'Olympiques spéciaux d'un océan à l'autre. La Journée mondiale de l'inclusion permet d'accroître la sensibilisation du public et d'amasser des fonds pour Olympiques spéciaux Canada afin que cet organisme puisse continuer d'habiliter les Canadiens et les Canadiennes présentant une déficience intellectuelle à atteindre leur plein potentiel dans le cadre de programmes sportifs quotidiens.

Le beigne de cette année a été créé par Tori Ranson, une athlète de 26 ans d'Olympiques spéciaux Ontario. Le beigne de Tori était une roussette coupée en deux, farcie de garniture fouettée puis décorée de fondant à la vanille et de vermicelles rouges. Tori est une membre active des clubs d'Olympiques spéciaux de Georgetown et de Milton.

Citations

« Grâce à Olympiques spéciaux, je me suis fait de nombreux amis au cours des 12 dernières années. J'ai bien aimé voir les gens déguster mon beigne. Je suis contente qu'ils l'aient aimé et que nous ayons pu récolter beaucoup d'argent pour Olympiques spéciaux Canada. »

- Tori Ranson, athlète, Olympiques spéciaux Ontario

« Nous tenons à remercier nos invités et nos propriétaires de restaurant qui ont participé en nombre retentissant à la Journée mondiale de l'inclusion cette année. Nous avons été en mesure d'amasser un montant record pour Olympiques spéciaux à travers le pays afin que cet organisme puisse poursuivre sa mission d'habiliter les enfants, les jeunes et les adultes grâce au pouvoir du sport. »

- Alex Macedo, président, Tim Hortons

« La seconde Journée mondiale de l'inclusion fut un succès retentissant. Nous sommes très heureux que les gens partout au pays ont tellement aimé le beigne de Tori que nous avons pu amasser un montant record pour les programmes d'Olympiques spéciaux à travers le pays. Les Canadiens et les Canadiennes ont démontré qu'ils croient vraiment que l'union fait la force. »

- Sarah Eyton, vice-présidente, financement, Olympiques spéciaux Canada

À propos de Tim Hortons®

Tim Hortons® est l'une des plus importantes chaînes de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide en Amérique du Nord. Depuis l'ouverture du premier restaurant en 1964 au Canada, Tim Hortons satisfait les goûts variés de ses invités en offrant du café de qualité supérieure, des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos et des doses d'espresso), des thés de spécialité, des SmooTim aux fruits, des produits de boulangerie et de pâtisserie frais, des paninis grillés et des sandwichs classiques, des wraps, des soupes et des aliments préparés ainsi que d'autres produits alimentaires. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de l'entreprise, veuillez consulter le www.timhortons.com.

À propos d'Olympiques spéciaux Canada

La section canadienne de ce mouvement international met à profit le pouvoir transformateur et la joie du sport pour enrichir la vie des Canadiens présentant une déficience intellectuelle. Actif à longueur d'année dans 12 sections provinciales et territoriales, ce mouvement populaire dépasse la sphère sportive pour favoriser l'autonomisation des personnes, changer les attitudes et bâtir des communautés. Plus de 47 500 athlètes - de deux ans jusqu'à un âge adulte avancé - sont inscrits à des programmes d'Olympiques spéciaux offerts toute l'année à la grandeur du pays et profitent du soutien de quelque 22 000 bénévoles, dont plus de 16 000 entraîneurs formés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.specialolympics.ca ou suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter (@SpecialOCanada).

